Semar lleva servicios médicos gratuitos a comunidades de difícil acceso en Puebla

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso en marcha la quinta fase del “Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”, denominada “CIIT-RENACE”, mediante la cual se brindarán servicios gratuitos de salud y asistencia social en seis municipios del estado de Puebla.

El despliegue, realizado en coordinación con autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno, tendrá una duración de 20 días y concluirá el próximo 23 de agosto.

Las brigadas recorrerán los municipios de Quecholac, Esperanza, San Martín Texmelucan, Ahuazotepec, Chignahuapan y Huauchinango, donde atenderán a habitantes de comunidades remotas y sectores considerados vulnerables.

Para esta fase fueron integrados equipos multidisciplinarios conformados por tres médicos, tres enfermeros y ocho especialistas en áreas como pediatría, psicología y nutrición.

Recorrerán los municipios de Quecholac, Esperanza, San Martín Texmelucan, Ahuazotepec, Chignahuapan y Huauchinango. Cortesía

El personal ofrecerá consultas médicas generales, orientación nutricional, atención psicológica y pláticas relacionadas con la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.

Como parte de las acciones de labor social del Plan Marina, también se proporcionarán cortes de cabello, reparación de aparatos electrodomésticos y atención veterinaria. Además, se difundirá la oferta educativa de la institución y las oportunidades disponibles en su bolsa de trabajo.

La dependencia señaló que el objetivo es convertirse en el primer punto de contacto para las personas que enfrentan dificultades para trasladarse a clínicas, hospitales o centros de salud.

Para movilizar al personal, los materiales y el equipo médico serán utilizados un autobús, un camión tipo caja seca, una ambulancia y cinco camionetas pick-up.

El operativo contará también con la participación de 25 elementos de Infantería de Marina, quienes estarán encargados de brindar seguridad a los especialistas y a la población que acuda a recibir los servicios.

La Semar indicó que este programa busca acercar atención médica básica y apoyos comunitarios a localidades donde la distancia, las condiciones geográficas o la falta de infraestructura dificultan el acceso regular a los servicios públicos de salud.