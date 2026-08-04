Pensiones doradas quedan topadas, serán de poco más de 130 mil pesos

Las llamadas “pensiones doradas” que el gobierno de México redujo de cientos de miles de pesos a la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, finalmente quedarán “topadas” al equivalente del salario mensual de la titular del Ejecutivo, informó la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.

La funcionaria reconoció que la decisión se tomó tras los amparos que interpusieron quienes contaban con esas pensiones y a inconsistencias legales que se detectaron por el propio gobierno federal.

Para ser más claros, la propia Constitución tenía los dos conceptos, un tope que se establecía máximo, que es el salario de la presidenta, y luego se establecía un tope, que era la mitad del salario de la presidenta.

“Entonces, nosotros opinamos cuando nos preguntaron las instituciones sobre las quejas que estaban recibiendo, que dado que los dos conceptos quedaron establecidos en la Constitución resultaban contradictorios y que había que aplicar, que nuestra posición era aplicar lo que era más benéfico para la persona. Por eso es que están recibiendo como tope máximo lo que recibe la presidenta”, puntualizó Alcalde.

La Consejera Jurídica comentó que el criterio que se usó para determinar ese monto fue que constitucionalmente ningún funcionario puede tener un salario mayor que el del titular del Ejecutivo, que actualmente es de 191 mil 846 pesos brutos, y 133 mil pesos netos tras descontar impuestos.