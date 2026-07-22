Incendio en Nuevo León deja tres personas heridas; una más está desaparecida

Tres personas resultaron lesionadas y una más permanece desaparecida tras registrarse un incendio en un contenedor de diésel ubicado al interior de una línea de tráileres en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

De acuerdo a ABC Noticias, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:25 horas de este miércoles en un predio localizado sobre la carretera Dulces Nombres, en el cruce con la avenida Serafín Peña, en la comunidad de Dulces Nombres.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio y coordinaron las labores de emergencia junto con diversas dependencias estatales y municipales.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, tres personas fueron atendidas por paramédicos y posteriormente trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Además, se informó que una persona continúa desaparecida dentro del área afectada por el incendio, por lo que las labores de búsqueda permanecen en desarrollo.

En las maniobras participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Pesquería, Monterrey, Marín y Cadereyta, así como personal de Fuerza Civil, Policía de Pesquería, Secretaría de Salud, Agua y Drenaje y la Comisión Federal de Electricidad.