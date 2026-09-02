EU no presenta pruebas adicionales contra Rocha Moya; sólo envió solicitud de extradición: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que Estados Unidos no ha presentado pruebas adicionales contra Rubén Rocha Moya para sustentar los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y explicó que el gobierno estadunidense respondió que no está obligado a entregar más evidencia, más allá de la solicitud de detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa.

En el marco de su conferencia mañanera, la mandataria explicó que el caso también evidencia las diferencias existentes entre los sistemas penales de México y Estados Unidos, particularmente en el tratamiento de los testimonios como elementos probatorios.

La respuesta de Estados Unidos ha sido que no tendrían por qué mostrar alguna prueba adicional. Eso es lo que está ahora”, explicó Sheinbaum.

Sheinbaum destaca diferencias entre los sistemas penales

La jefa del Ejecutivo federal señaló que existen diferencias importantes entre el sistema penal acusatorio mexicano y el estadunidense. En particular, explicó que el vecino del norte los testimonios pueden tener un tratamiento distinto como elemento de prueba, mientras que en México se requieren otros elementos para sustentar una acusación y determinar responsabilidades.

Hay una diferencia muy grande entre el sistema de Estados Unidos y nuestro sistema. Los testimonios se toman como pruebas per se; en México no, se requieren otro tipo de pruebas para declarar culpable o para abrir una carpeta de investigación”, indicó.

La presidenta enfatizó que esta diferencia jurídica forma parte del contexto en el que México está atendiendo la solicitud estadunidense relacionada con 10 personas de Sinaloa, entre ellas Rocha Moya.