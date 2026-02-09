Incendio consume seis autos en Nuevo León

Un incendio en un predio en donde había tarimas y acumulación de madera movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León que reportaron que también se consumieron en el fuego seis autos que estaban estacionados en esa zona.

El siniestro se registró la madrugada de este lunes en un terreno ubicado en Cerro de las Mitras y Sierra de Mamulique en la colonia Residencial Santa Catarina en el ayuntamiento de Santa Catarina.

Elementos de Bomberos y Protección Civil lograron contener el incendio Foto: Especial

Elementos de Bomberos y Protección Civil lograron contener el incendio y evitar riesgos para las viviendas cercanas al lugar, además de que no se reportaron personas lesionadas o evacuadas.

El siniestro causó alarma entre los vecinos del sector por las grandes llamas que provenían del lugar y el temor de que el fuego se extendiera.

En el predio había tarimas Foto: Especial

Explota mina terrestre en Nuevo León

Una mina explotó en el municipio de Doctor Coss en el estado de Nuevo León, dejando como saldo a una persona gravemente herida.

El lesionado fue un campesino, el cual al circular en su camioneta por uno de los caminos del municipio ya antes referido, accionó la mina que dañó seriamente su unidad.

Tras el hecho, se solicitó de urgencia una ambulancia para trasladar a la persona que resultó herida. La camioneta transportaba pacas de alimento para animales.

Hasta el momento, el sitio permanece bajo resguardo de elementos del Ejército y Fuerza Civil, mientras que personal especializado se hace cargo de las labores correspondientes.

JCS