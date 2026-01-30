Inaugura Claudia Sheinbaum Viaducto Elevado en Tijuana, Baja California

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado en Tijuana, Baja California, que conectará el Aeropuerto Internacional con Playas de Tijuana, el centro de la ciudad y la Garita de San Ysidro.

La obra de infraestructura vial y estratégica realizada por ingenieros militares de un total de 11 kilómetros de longitud, reducirá el trayecto de más de una hora a tan sólo 12 minutos, en beneficio de miles de personas.

En su intervención antes del corte del listón inaugural, la Presidenta de la República, hizo un amplio reconocimiento a las fuerzas armadas, que, dijo, además de cuidarnos y estar pendientes de la seguridad nacional y la seguridad pública, así como de apoyar a la población en casos de desastres naturales, ahora también construyen importantes obras como el Viaducto Elevado en Tijuana.

Las mexicanas y los mexicanos debemos sentirnos sumamente orgullosos, por la Defensa Nacional, por la Marina, por la Guardia Nacional, saben que las fuerzas armadas de México son únicas, nuestro Ejército surgió de la Revolución Mexicana, hay otros ejércitos del mundo que vienen de la historia, a veces de las élites del poder y nuestro ejército es pueblo uniformado”

Claudia Sheinbaum agregó que México vive un momento especial y extraordinario con la Cuarta Transformación, ya que ahora se puede realizar obra pública, y no como antes con los gobiernos neoliberales, que se robaban todo el dinero en actos de corrupción.