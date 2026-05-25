La Diputada Evelyn Sánchez pone nuevamente a Tijuana en la conversación política nacional

En medio de una etapa donde gran parte de la clase política enfrenta cuestionamientos por su falta de resultados y desconexión con las causas ciudadanas, en Tijuana destaca una figura que ha captado la atención dentro y fuera de Baja California: la diputada local Evelyn Sánchez Sánchez.

La legisladora de Morena logró aprobar en el Congreso estatal una reforma histórica al Código Penal de Baja California, incorporando la figura de “dolo eventual” para castigar con mayor severidad conductas temerarias que terminan arrebatando vidas y destruyendo familias.

Más allá del impacto jurídico, el movimiento político alrededor de la reforma ha colocado a Evelyn Sánchez como una de las legisladoras locales con mayor crecimiento en el norte del país y como parte de una nueva generación de perfiles que comienzan a construir liderazgo a partir de resultados concretos.

La iniciativa fue trabajada durante más de dos años junto a colectivos ciudadanos, especialistas y familias víctimas de tragedias viales, en un ejercicio poco común dentro de los congresos locales, donde muchas reformas suelen avanzar sin contacto directo con la ciudadanía.

“No podíamos seguir tratando estos hechos como simples accidentes; son actos plenamente evitables”, expresó la diputada durante la sesión en la que se aprobó la reforma.

En círculos políticos de Morena y del propio entorno fronterizo, el nombre de Evelyn Sánchez empieza a mencionarse como uno de los perfiles femeninos con mayor proyección rumbo al futuro político de Tijuana, una de las ciudades más complejas y estratégicas del país.

La reforma también tuvo un fuerte componente humano. Durante la discusión estuvieron presentes familiares de Silvia López, una niña de cinco años, y de su abuela Silvia Yáñez, víctimas de un caso que conmocionó a Tijuana y que terminó detonando la exigencia social para modificar la ley.

Para distintos sectores políticos y ciudadanos, la aprobación de esta iniciativa representa algo poco frecuente en la política local: una legisladora capaz de conectar con el dolor social, impulsar una agenda pública y concretar cambios reales en la ley.

En Baja California, donde históricamente los liderazgos políticos han estado dominados por figuras tradicionales y grupos de poder muy cerrados, Evelyn Sánchez comienza a abrirse paso como un perfil distinto, con presencia territorial, cercanía social y capacidad de operación legislativa.

Su crecimiento político no ha pasado desapercibido. Dentro de Morena, diversos actores comienzan a verla como una de las cartas más competitivas para el futuro político de Tijuana —hoy gobernada por Ismael Burgueño—, particularmente en un contexto donde la ciudadanía demanda perfiles con autoridad moral, resultados tangibles y sensibilidad frente a los problemas reales de la población.

tangibles y sensibilidad frente a los problemas reales de la población.