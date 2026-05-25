Roberto Velasco destaca acuerdo con la UE y diálogo con Estados Unidos

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, destacó los recientes avances de la política exterior mexicana tras la firma del acuerdo global modernizado con la Unión Europea y el encuentro de alto nivel entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, eventos que calificó como clave para el posicionamiento estratégico del país frente al panorama internacional actual.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, Velasco calificó la modernización del tratado como un logro "importantísimo" que adapta la relación comercial y política al siglo XXI a través de nuevos capítulos sobre economía digital, propiedad intelectual y cadenas de suministro. El funcionario enfatizó tres beneficios que México adquiere a partir de este acuerdo, donde destacó la cercanía bilateral y la parte comercial en materia arancelaria y de inversión:

“El mensaje político, geopolítico que manda en este momento de cercanía entre México y la Unión Europea, de que se pueden llegar a acuerdos de certidumbre. En segundo lugar, hablábamos ya de la parte comercial. Es un mercado de 450 millones de personas en la Unión Europea. Esto obviamente es para nosotros una gran oportunidad porque desgrava cerca del 94% de los productos y, por ejemplo, abre la puerta a que podamos tener mayores exportaciones en el sector agro, protege algunas de nuestras denominaciones de origen, que eso también es importante. Tercero, pues también hay este anuncio de Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, de que habrá un fondo de 5.000 millones de euros para inversiones en México”, puntualizó.

En el ámbito bilateral con Washington, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el diálogo continúa avanzando con base en el respeto mutuo y descartó de manera contundente las versiones que apuntaban a una supuesta tensión durante la reciente visita del funcionario estadounidense a la Ciudad de México. El canciller aclaró que "fue una reunión muy respetuosa y muy cordial" en la que "se habló de la cooperación sin subordinación y con base en los principios que se establecieron en el programa de cooperación que se anunció el año pasado".

Finalmente, puntualizó que el trabajo conjunto se mantendrá enfocado en materia de seguridad y migración mediante el establecimiento de reuniones más frecuentes que permitan asegurar una coordinación estrecha y evitar cualquier malentendido entre ambas naciones.