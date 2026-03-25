IMSS recibe 4 millones de cepillos dentales; donación se entregará en escuelas rurales

Como parte de las acciones de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive feliz, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió la donación de casi 4 millones de cepillos dentales por parte de Colgate Palmolive México, los cuales, serán destinados a estudiantes de escuelas primarias públicas en zonas rurales.

Zoé Robledo, director general del instituto, detalló que el donativo consiste en 50 mil 500 cajas con 80 cepillos dentales diseñados especialmente para uso infantil, con cerda suave y cabeza pequeña, características adecuadas para el cuidado bucal de niños en edad escolar.

Refirió que la Estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, contempla cuatro módulos de atención: promoción de hábitos saludables, medición de peso y talla, evaluación de agudeza visual y salud bucal, donde se realizan revisiones para detectar caries y se brinda enseñanza de técnica correcta de cepillado. Y ahora con esta donación, se entregarán cepillos dentales a los estudiantes.

Los casi 4 millones de cepillos dentales serán distribuidos en las escuelas rurales y de mayor rezago. Cortesía

Asimismo, destacó que las brigadas de salud que recorren las escuelas públicas identifican problemas de salud bucal desde etapas tempranas, lo que facilita canalizar los menores para su atención en unidades médicas del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, según corresponda.

Por su parte, el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo, destacó que dentro del programa Vive Saludable, Vive Feliz, -con el respaldo del IMSS y aliados estratégicos- ya se logró el registro de 9.2 millones de niños en más de 77 mil escuelas del país, lo que constituye un hecho inédito al contar con información individual sobre peso, talla y salud bucal.

Señaló que los datos recabados permiten identificar problemáticas prioritarias como la prevalencia de caries en más de la mitad de la población infantil, con más de 5 millones de niños que requieren atención oportuna.

Delgado Carrillo reiteró que los casi 4 millones de cepillos dentales serán distribuidos en las escuelas rurales y de mayor rezago con el objetivo de reducir las caries y fomentar hábitos de higiene.

fdm