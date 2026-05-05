IMSS instala Comando Onda de Calor; ¿qué es y cómo opera?

Ante las altas temperaturas que afectan al país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instaló el Comando Onda de Calor. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta en la salud de la población.

Se busca prevenir y atender deshidratación, golpe de calor, descompensaciones de enfermedades crónicas, particularmente en grupos de mayor riesgo como niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas”.

Durante una sesión encabezada por el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero, se establecieron las líneas de coordinación interinstitucional y operativa para la prevención, detección y atención oportuna de padecimientos asociados a las ondas de calor.

En representación del director general del Seguro Social, Zoé Robledo, el funcionario destacó que la prioridad es tener una reacción inmediata ante cualquier evento que pudiera surgir asociado a las altas temperaturas.

Hay capacidad, hay instrumentos, hay recursos humanos y lo que necesitamos de los responsables es que estén atentos, se involucren, revisen”.

Subrayó que cada unidad cuenta con funciones administrativas, médicas y de conservación que deben mantenerse activas y vigiladas. La prevención es el eje central de esta estrategia.

El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta en la salud de la población. Cuartoscuro

¿Cómo opera el Comando Onda de Calor?

En un esfuerzo interinstitucional para reforzar la respuesta inmediata ante emergencias climáticas, el Comando Onda de Calor del IMSS da seguimiento permanente a indicadores de riesgo, disponibilidad de insumos médicos, funcionamiento de áreas de urgencias y hospitalización.

También supervisa las acciones de comunicación en salud, orientadas a promover la hidratación adecuada, la identificación temprana de signos de alarma y la protección frente a la exposición prolongada al calor.

Su implementación obedece a los pronósticos de altas temperaturas en el territorio nacional, a través del cual, todas las unidades médicas del Seguro Social recibirán mantenimientos exhaustivos en diversas áreas, así como en los equipos de aire acondicionado, con el objetivo de garantizar su óptimo funcionamiento.

fdm