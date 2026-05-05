Cubano mata a su pareja en bar de Cancún; agresor se dio a la fuga, pero fue capturado

Un hombre de nacionalidad cubana fue detenido por elementos de la policía de Cancún, Quintana Roo, por estar relacionado con el asesinato de una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron al interior de un establecimiento ubicado en la Región 510, donde el sujeto, identificado como José Antonio “N”, habría cometido el feminicidio.

Tras el arresto, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en primera instancia por su probable participación en el delito de desobediencia y resistencia de particulares en lo que se desahogan las demás pruebas sobre los hechos relacionados al homicidio de la mujer.

¿Qué originó la muerte de la mujer?

El crimen se registró en un bar localizado sobre la avenida Cancún, donde autoridades encontraron a una mujer con múltiples heridas provocadas por un objeto punzocortante. En el sitio se confirmó que tanto la víctima como el ahora detenido laboraban en el establecimiento, conocido como “La Hija de Cuauhtémoc”, y que además sostenían una relación sentimental.

Según las primeras indagatorias, ambos habrían sostenido una discusión en el área de cocina. Durante el altercado, el hombre presuntamente tomó un cuchillo y atacó a la mujer, causándo lesiones que derivaron en su muerte.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar tras el reporte de emergencia; sin embargo, al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al momento de su detención, el sujeto habría reaccionado de forma agresiva. Cortesía

Así fue la detención del presunto feminicida

Tras el ataque, el presunto agresor se dio a la fuga, pero fue localizado posteriormente por agentes policiacos durante recorridos de vigilancia. De acuerdo con los reportes, el individuo coincidía con las características proporcionadas y presentaba manchas visibles en la ropa.

Al momento de su detención, el sujeto habría reaccionado de forma agresiva, profiriendo insultos y agrediendo física y verbalmente a los oficiales, por lo que fue asegurado conforme a los protocolos policiales.

El detenido quedó a disposición de la autoridad ministerial, mientras la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, con el fin de esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.

fdm