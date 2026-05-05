Con todo y onda de calor, Cutzamala se defiende y mantiene 71% de llenado

En medio de una nueva onda de calor, el Sistema Cutzamala registra un almacenamiento de 560.04 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente a 71.57 por ciento de llenado, que lo mantiene en los mejores números de los últimos siete años, para estas fechas.

El Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

De acuerdo a datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), en la última semana el Sistema Cutzamala perdió 13.26 millones de metros cúbicos de agua por extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

Se incrementó bombeo al Valle de México

Sistema Cutzamala

A la fecha, la Presa Valle de Bravo cuenta con 80.28 de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 68.86 por ciento y la Presa El Bosque 57.09 por ciento.

Cabe recordar que, desde la semana pasada, el OCAVM en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, incrementó el bombeo de 15 mil a más de 16 mil 500 litros por segundo de agua potable al Valle de México, la cifra más alta en su historia, con el fin de hacer frente a la época de estiaje y las altas temperaturas.

En su momento, Citlalli Peraza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, explicó que el aumento del caudal es posible gracias a que las lluvias de 2025 permitieron al Sistema Cutzamala registrar una de las mejores recuperaciones de sus casi 44 años de operación.

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