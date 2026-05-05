México y EU acuerdan medidas en materia de transporte aéreo bilateral

En camino a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral, autoridades del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y de las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Relaciones Exteriores de México, acordaron una serie de medidas para favorecer las condiciones de operación para el libre flujo de personas y mercancías, dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en mejores prácticas internacionales.

En este sentido, México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo.

Entre los acuerdos alcanzados, nuestro país avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU.

En materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos.

Además, se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de la SICT y del DOT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en el país vecino.

A través de un comunicado conjunto, las dependencias mexicanas informaron que también se convino que el grupo de trabajo pueda integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA.

“Con estas acciones, México reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su conectividad internacional y con el desarrollo de infraestructura estratégica que impulse la prosperidad compartida en el país. Al mismo tiempo, la SICT ha avanzado en las facilidades para el aumento de las operaciones en el AIFA”, se subraya en el documento.

JCS