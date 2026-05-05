¡Calorón! 27 entidades del país registrarán entre 35 y 40 grados, algunas hasta 45

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá una onda de calor breve en 27 entidades de la República Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que una vaguada en altura en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.

En tanto, una línea seca ocasionará viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León y Tamaulipas, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila; así como lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y Golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en el centro, oriente, sur y sureste del país.

El SMN precisó que se registrarán intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Especial / Fernando Dávila

El SMN precisó que se registrarán intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, pronosticó temperaturas máximas mayores a 45 grados en Durango (oeste), Sinaloa (centro), San Luis Potosí (centro y sur) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (oeste, centro y este), Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Coahuila (este y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

También temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).

fdm