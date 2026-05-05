Comunidades pesqueras del Golfo de México siguen sin recibir apoyos tras derrame

Comunidades costeras de Tabasco y Veracruz siguen enfrentando las consecuencias del derrame de petróleo en el Golfo de México: sin pesca, sin ingresos y, en muchos casos, sin acceso a apoyos estatales y federales, advirtió Oceana México.

A casi tres meses del incidente, cuya responsabilidad fue reconocida por Pemex el pasado 16 de abril, la compensación no ha llegado a todos. Oceana visitó Las Barrancas, Veracruz, y encontró a comunidades afectadas que no han sido incluidas en los programas de reparación del daño y que las instituciones del Estado no han logrado actuar de manera coordinada", alertó.

Nancy Gocher, directora de Política Pública e Incidencia de Oceana México, indicó que en Las Barrancas, las redes de pesca llevan semanas fuera del agua.

"Habitantes señalaron que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recorrió el sitio y concluyó que no hubo daños porque no encontraron chapopote en las playas. Lo que la autoridad no consideró en su análisis fue las afectaciones por la parálisis de la actividad pesquera, en un periodo de alta demanda como lo fue Semana Santa", explicó.

La organización internacional pidió que se diseñen mecanismos de reparación del daño de manera integral y en coordinación directa con las comunidades del territorio. Cortesía: Oceana

Detalló que la situación es similar en El Bosque, Tabasco, la primera comunidad reconocida como desplazada por el cambio climático en México.

Allí, pescadores afirman que desde el derrame no encuentran quién compre su pesca del día. La mayoría no están registradas en el padrón, requisito que los programas de apoyo gubernamental exigen para acceder a compensaciones, lo que ha dejado a gran parte de la comunidad sin respuesta institucional", manifestó.

Nancy Gocher, agregó que Las Barrancas y El Bosque son solo dos ejemplos de lo que ocurre en las costas del Golfo de México. Ambas comunidades no solo enfrentan los efectos del derrame, sino también la erosión costera y el incremento en el nivel del mar provocados por la crisis climática, consecuencia directa de la quema de combustibles fósiles.

Para Oceana México, esto es un problema estructural. “El derrame no solo contaminó el mar, evidenció un sistema que deja fuera a quienes viven de él. Hoy, las reglas de apoyo están diseñadas para reconocer manchas en la playa, no la pérdida real de ingresos ni el impacto cotidiano en las comunidades”,

Para Oceana México, esto es un problema estructural. “El derrame no solo contaminó el mar, evidenció un sistema que deja fuera a quienes viven de él". Cortesía: Oceana

Ante esta situación, la organización internacional dedicada a la protección de los mares, exigió al Gobierno de México que las compensaciones lleguen a quienes realmente las necesitan, y que se diseñen mecanismos de reparación del daño de manera integral y en coordinación directa con las comunidades del territorio.

Este derrame debe marcar el fin de la expansión de los hidrocarburos y abandonar los planes de explotar las aguas profundas donde los impactos de un derrame serían mayores. Es momento de dar un giro hacia un modelo de desarrollo donde la pesca, las comunidades y los ecosistemas sean el centro y no el costo”, remató.

fdm