Ahí viene el Súper El Niño; se podría comenzar a desarrollar a mediados de mayo

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Agencias internacionales dedicadas al pronóstico del clima coinciden en que se está gestando un fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), de proporciones históricas para 2026-2027, apenas comparable o por arriba de los registros de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

El Súper El Niño que podría alcanzar su punto máximo entre los meses de septiembre y octubre, ocurre en un contexto donde el planeta ya se ha calentado 1.46 grados centígrados respecto al período preindustrial, lo que podría generar eventos climáticos extremos sin precedentes, advirtió la UNAM.

Además no hay que dejar de lado que México se está calentando a un ritmo más acelerado que el promedio mundial, con un incremento de temperatura que superó los 1.9 grados centígrados en 2025 y tasas de calentamiento que casi se duplicaron desde 2012, superando los 3.5 grados centígrados por centuria.

Alerta: "Súper El Niño" 2026-2027 Pronóstico de Fenómenos Extremos | UNAM - OMM Intensidad Proyectada: Proporciones Históricas (Septiembre-Octubre) Calentamiento en México Incremento 2025: +1.9°C (superior al promedio mundial). Tendencia: +3.5°C por centuria (aceleración desde 2012). Vulnerabilidad: Ubicación geográfica entre dos océanos. Referencia Histórica: Similar o superior a 1982, 1997 y 2015. Riesgos y Fenómenos Pacífico: Mayor actividad y posible intensificación rápida de huracanes. Centro-Norte: Alta probabilidad de precipitaciones extremas durante el verano. Agricultura: Pérdidas económicas por sequía extrema y falta de agua. Costas: Aumento del nivel del mar e impacto severo en el litoral del Pacífico.

De igual forma, nuestro país es altamente vulnerable al cambio climático debido a su ubicación geográfica tropical y subtropical, situado entre dos océanos, lo que incrementa el riesgo de sequías, huracanes intensos y aumento del nivel del mar.

El doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), de la UNAM, recordó que actualmente nos encontramos en una fase neutra, tras la disipación del fenómeno de La Niña.

Destacó que los pronósticos actuales sugieren la posibilidad de un evento de El Niño parecido o más intenso a los fenómenos registrados hasta ahora.

Gráfica del El Niño / Marzo 2026 Foto: Especial

"Esto nos puede empujar a unos niveles de calentamiento extremos y de pérdidas en la economía, en la agricultura, así como mayores problemas para manejar el agua. Estamos abriendo brecha. Es un nuevo momento en el sistema climático", indicó.

Subrayó que los fenómenos extremos no sólo pueden volverse más frecuentes, sino también presentarse en lugares o momentos inesperados.

Explicó que en el caso de México, los estudios indican históricamente que un evento fuerte de El Niño se asocia con menores precipitaciones y mayor sequía, "sin embargo, investigaciones recientes sugieren que, durante el verano, un episodio intenso podría incrementar la probabilidad de lluvias extremas en algunas regiones del país".

Agregó que en el Océano Pacífico, se espera mayor actividad de tormentas tropicales y posibles fenómenos de intensificación rápida de huracanes, donde las temperaturas del mar frente a California y Baja California se encuentran extraordinariamente elevadas.

"Si estas condiciones se mantienen hacia el inicio de la temporada de huracanes, en junio, podría tratarse de un escenario preocupante, ya que es del calor del océano la energía de los huracanes para fortalecerse", detalló.

El Niño provoca intensas sequías en México Foto: Ernesto Méndez

El coordinador del PICC, resaltó que la región de México más vulnerable es la costa del Pacífico, con la presencia de más huracanes y de mayor intensidad.

Manifestó que en caso de que El Niño surja durante el verano, existe mayor probabilidad de que en la región centro-norte de México se registren precipitaciones extremas.

El pronóstico del pasado 1 de mayo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), alcanza un incremento de tres grados centígrados en la mayoría de los escenarios para noviembre, lo que situaría a El Niño 2026-2027, cerca del más fuerte registrado hasta el momento.

Los cálculos indican que el Océano Pacífico se calentará a partir de la primera mitad de mayo.

Tomando en cuenta la próxima formación del fenómeno de El Niño, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), adelantó que para la temporada mayo-junio-julio, se espera que las temperaturas de la superficie terrestre se sitúen por encima de lo normal en casi todo el planeta.

"La señal es especialmente fuerte sobre el sur de América del Norte, América Central y el Caribe, así como Europa y el norte de África.

Las previsiones de lluvia muestran fuertes variaciones regionales", anunció.