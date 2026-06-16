IMSS garantiza transparencia en sus procesos de compra

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un reconocimiento a la labor que desempeña el Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para fortalecer la detección, prevención y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud.

En un comunicado, detalló que la CNA impuso sanciones por 59.6 millones de pesos a cuatro empresas y seis personas físicas por haberse coludido en licitaciones públicas de material de radiografías para el instituto, durante el periodo comprendido entre octubre de 2010 y diciembre de 2016.

Añadió que las conductas sancionadas evidencian prácticas indebidas en un mercado relevante para la prestación de servicios de salud, en el que las empresas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias para la presentación de propuestas.

El caso ilustra los riesgos que las prácticas colusorias representan para las compras públicas y constituye un precedente relevante para fortalecer la detección, prevención y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud”.

Transparencia en licitaciones

El IMSS señaló que a partir de los nuevos esquemas de contratación, ha fortalecido los mecanismos de vigilancia, competencia y transparencia en sus procesos de compra, “con el objetivo de reducir la concentración de contratos, evitar distorsiones en el mercado y garantizar que los recursos públicos cumplan su propósito social: beneficiar a la población derechohabiente sin intermediaciones indebidas, sobrecostos ni prácticas que limiten la competencia efectiva”.

Por tanto, el Seguro Social, refrendó su compromiso con procesos de contratación más abiertos, transparentes y competitivos, así como con el uso eficiente y honesto de los recursos públicos destinados a la atención médica de las y los mexicanos.