IMSS construye en NL uno de los hospitales más grandes del país

El gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), construye en Santa Catarina, Nuevo León, un Hospital Regional de Especialidades que contará con 553 camas y 38 especialidades, con el propósito de fortalecer la atención médica y ser más resolutivos en la región en beneficio de más de 300 mil personas.

Durante una visita de supervisión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que la construcción del Hospital Regional de Especialidades en Santa Catarina responde a la necesidad de ampliar y modernizar la red de atención médica del IMSS en la Zona Metropolitana de Monterrey, integrada por 13 municipios y con una población estimada de 5.3 millones de habitantes, una de las áreas urbanas más grandes del país.

Ante la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, Zoé Robledo señaló que la obra se desarrolla en un terreno de más de 50 mil 600 metros cuadrados, con un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Expuso que en esta región, el Seguro Social concentra una alta demanda de servicios, ya que alrededor del 80 por ciento de la población en los principales municipios metropolitanos es derechohabiente del Instituto, lo que hace indispensable el crecimiento de infraestructura para atención especializada.

Agregó que el hospital contará con equipamiento de última generación que incluye salas de Tomografía, Resonancia Magnética, Hemodinamia, Ortopantomografía y Mastografía, además de cuatro salas de Rayos X, Ultrasonido y Endoscopía. Asimismo, tendrá 10 sillones para Hemodiálisis y seis para Quimioterapia, a fin de fortalecer la capacidad resolutiva para padecimientos de alta complejidad.

También precisó que la operación de la unidad se respaldará con 2 mil 600 trabajadores, entre personal médico, paramédico y administrativo, todos adscritos al IMSS, para asegurar la prestación directa de los servicios institucionales.

El director general del Seguro Social indicó que el hospital ofrecerá servicios de alta especialidad en áreas como Angiología, Cardiología, Cirugía médica, Gastroenterología, Geriatría, Ginecología y Obstetricia, Infectología, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Oftalmología, Oncología médica y quirúrgica, Ortopedia y Traumatología y Pediatría, entre otras.

Expuso que actualmente la construcción registra un avance físico real de 12.4 por ciento y ha generado mil 800 empleos. Del total de camas, 260 serán hospitalarias, distribuidas en 30 para Pediatría, 40 para Ginecología y Obstetricia, 80 para Cirugía General y 110 para Medicina Interna. También dispondrá de 293 camas no censables, destinadas a pacientes que no requieren hospitalización.

Aclaró que la nueva unidad contará con 10 quirófanos para cirugías programadas y uno adicional para Urgencias; ofrecerá servicios de Epidemiología Hospitalaria, Endoscopías, Tococirugías, Anatomía Patológica, Nutrición y Dietética, así como espacios dedicados a la educación y la investigación médica, a fin de reforzar la infraestructura del IMSS en la región.

Zoé Robledo señaló que al proyecto en Santa Catarina se suman otras obras estratégicas, como la construcción de nuevas Unidades de Medicina Familiar y Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para que las mujeres derechohabientes cuenten con espacios seguros donde llevar a sus hijas e hijos desde los 43 días de nacidos y hasta los cuatro años.

Este es el IMSS de la cuarta transformación, una institución que materializa derechos sociales y los construye con más capacidad, rumbo, trabajo y bienestar; por eso siempre lo decimos y hoy con más seguridad, con rumbo al provenir y nunca al ocaso”, enfatizó.

Abundó que el desarrollo hospitalario en Nuevo León ha tenido etapas diferenciadas, con una expansión significativa en décadas anteriores y un menor ritmo de construcción en periodos posteriores, lo que contribuyó a la saturación de servicios frente al crecimiento poblacional.

Recordó que previamente se planteó edificar un nuevo hospital bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP), el cual fue cancelado en 2019; posteriormente, se buscó una alternativa que asegurara viabilidad y control institucional, hasta concretar un nuevo predio en Santa Catarina que fue donado en 2023 por el Instituto Tecnológico.

