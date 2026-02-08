Dos casos de robo en Tlaxcala; en uno de ellos, ladrones casi mueren linchados | VIDEO

Miriam Bueno

Dos hechos delictivos se presentaron en días recientes en el estado de Tlaxcala, en donde en uno de ellos lugareños lograron atrapar a dos delincuentes quienes casi mueren linchados por los mismos pobladores.

En la comunidad de Santiago Michac, en el municipio de Nativitas, una turba enardecida estuvo a punto de linchar a dos presuntos asaltantes, a quienes les dieron un severo escarmiento, pues además de golpearon y les quemaron su moto.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado cuando un par de sujetos fueron sorprendidos intentando robar una farmacia y un consultorio médico. Ante esta situación, la gente quien ya está organizada, logró cerrarles el paso, para hacer justicia por mano propia, debido al hartazgo por la falta de seguridad en el municipio y el incremento de la delincuencia.

Policía rescató a delincuentes

Entre gritos y reclamos a las autoridades, la turba golpeó a los presuntos ladrones, le prendieron fuego a la moto en la que viajaban, por lo que la policía local tuvo que intervenir para rescatar a los dos presuntos delincuentes.

Al ver lo que estaba sucediendo, las autoridades pusieron en marcha el protocolo antilinchamiento para rescatar de la turba a los dos sujetos, en ese momento uno de ellos logró escabullirse entre la gente quedando solo su cómplice, quien en medio de golpes y jalones fue rescatado y trasladado para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

Robo de moto en segundos en Apizaco

En otro caso, un solitario delincuente en cuestión de segundos se robó una motocicleta último modelo en pleno centro de Apizaco, el hurto quedó grabado por una cámara de videovigilancia.

El robo se registró el fin de semana en la avenida Juárez, en el centro del referido municipio tlaxcalteca. Ante la nula vigilancia de la policía local, el solitario ladrón logró huir tranquilamente con el vehículo.

Captura de pantalla

En la imagen se aprecia cómo el sujeto va caminando por la banqueta donde hay autos estacionados, así como avanza, todo parece indicar que ya vio su objetivo, una motocicleta estacionada, la cual con gran habilidad y en cuestión de segundos logra destrabar del manubrio y encender para llevársela.

La unidad robada es una Italika Vort-X, modelo 2026, con placas 78XWT8 del estado de Tlaxcala. Por lo que, el afectado además de presentar su denuncia ante las autoridades ha pedido a través de las redes sociales el apoyo de la ciudadanía para recuperar su vehículo y localizar al ladrón.

