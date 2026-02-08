Alerta vial HOY domingo 8 de febrero: bloqueos en carreteras, cierres y recomendaciones

Salir a carretera este domingo 8 de febrero requiere paciencia. Desde las primeras horas del día, autoridades viales reportaron múltiples incidentes en autopistas federales, la mayoría relacionados con volcaduras de tractocamiones, atropellamientos y fallas mecánicas, lo que ha provocado cierres parciales, reducción de carriles y tránsito lento en distintos puntos del país.

Los reportes oficiales fueron emitidos por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, organismos que han solicitado a los automovilistas extremar precauciones y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Las afectaciones se concentran principalmente en accesos a la Ciudad de México desde el Estado de México y Morelos, así como en autopistas estratégicas de Veracruz y Guerrero, zonas de alto flujo vehicular durante los fines de semana.

Volcadura de pipa provoca desvíos en la Cuernavaca–Acapulco

Uno de los incidentes más delicados del día se registró en la autopista Cuernavaca–Acapulco, a la altura del kilómetro 109 en dirección a Acapulco, donde un tractocamión tipo pipa que transportaba combustible volcó, obligando a las autoridades a reducir carriles y activar protocolos de seguridad.

De acuerdo con CAPUFE, el accidente mantiene reducción de carriles y desviaciones por retornos de la zona, mientras personal de Bomberos, Guardia Nacional y CAPUFE continúa laborando para retirar la unidad y evitar riesgos mayores.

Las autoridades insisten en manejar con extrema precaución, ya que se trata de material inflamable, y recomiendan considerar rutas alternas o retrasar el viaje si es posible.

Cierre en Querétaro–Irapuato por volcadura de tractocamión

Otro punto crítico se localiza en la autopista Querétaro–Irapuato, específicamente en el kilómetro 78, dirección Irapuato, donde se reportó el cierre de circulación en la gasa de incorporación hacia la autopista León–Salamanca.

El motivo fue la volcadura de un tractocamión, lo que obligó al cierre total de ese acceso mientras se realizan las maniobras de retiro. Aunque el cierre es focalizado, genera afectaciones importantes al tránsito regional, especialmente para quienes se dirigen al corredor industrial del Bajío.

Accidente en la México–Puebla genera tráfico rumbo a CDMX

En uno de los accesos más transitados del país, la autopista México–Puebla, se mantiene un cierre parcial a la altura del kilómetro 19, en dirección a la Ciudad de México.

El incidente corresponde a un accidente con persona atropellada, lo que ha obligado a reducir carriles mientras se realizan las diligencias correspondientes. El tránsito es lento y se reportan filas considerables de vehículos, especialmente durante las horas pico de regreso a la capital.

Sin embargo, CAPUFE acaba de notificar que el accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

Problemas mecánicos afectan autopistas en Veracruz

En el estado de Veracruz, dos autopistas presentan afectaciones por tractocamiones con fallas mecánicas, lo que ha generado reducción de carriles:

Autopista Acayucan–Cosoleacaque , kilómetro 30, dirección Cosoleacaque.

, kilómetro 30, dirección Cosoleacaque. Autopista Isla–Acayucan, kilómetro 173, dirección Acayucan.

Aunque no se trata de cierres totales, la presencia de unidades detenidas ha provocado tránsito lento y cuellos de botella, por lo que se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones del personal vial.

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, las autoridades viales recomiendan:

Consultar reportes en tiempo real de CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras .

. Considerar rutas alternas cuando sea posible.

cuando sea posible. Agregar tiempo extra a los traslados.

a los traslados. Evitar distracciones y respetar los límites de velocidad en zonas con reducción de carriles.

Llamar al 074, número de atención de CAPUFE, para información actualizada.

Este domingo 8 de febrero se perfila como una jornada complicada en carretera. La clave para evitar contratiempos será la prevención, la paciencia y mantenerse informado antes y durante el trayecto.

