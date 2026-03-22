IMSS consolida programa para recuperar audición con 63 cirugías

Desde su inicio formal en 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha realizado 63 cirugías para devolver la audición a pacientes con hipoacusia bilateral profunda, la cual, implica la pérdida auditiva severa en ambos oídos.

Gloria Nilda Delgado Guzmán, adscrita a la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer, resaltó que este logro es resultado de la aprobación emitida por el Consejo Técnico en junio de 2024, que autorizó la cobertura del implante coclear como prestación del Seguro de Enfermedades y Maternidad, “garantizando acceso gratuito al dispositivo, cirugía, seguimiento médico y rehabilitación integral”.

Se trata, dijo, de la consolidación de un programa histórico que transforma vidas, donde tan solo el año pasado, se efectuaron 49 implantes en pacientes pediátricos y dos en adultos. Y durante 2026 se programaron más de 13 cirugías para menores de edad.

Niñas y niños, el perfil de pacientes atendidos

Detalló que estas intervenciones se concentran principalmente en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) de Occidente y Siglo XXI y en el Hospital General del CMN La Raza.

La especialista del IMSS indicó que el perfil de los pacientes atendidos corresponde a niñas y niños con pérdida auditiva grave en ambos oídos de tipo congénita o adquirida antes del desarrollo del lenguaje, así como adultos con auxiliares auditivos convencionales.

Destacó que los resultados clínicos y sociales han sido alentadores: recuperación parcial o total de la capacidad auditiva, avances significativos en el desarrollo del lenguaje en menores en proceso de rehabilitación, integración escolar y social, así como una mejora sustancial en la calidad de vida.

Delgado Guzmán añadió que entre las líneas estratégicas para 2026 destacan la consolidación del Tamizaje Auditivo Neonatal, la ampliación de la red de referencia desde Unidades de Primer y Segundo Nivel, y la formación de equipos especializados para incrementar la capacidad de atención.

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