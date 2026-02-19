Arranca construcción del CRIT número 28 del Teletón en Colima

Con una inversión de 335 millones de pesos, inició la construcción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) número 28 del país, el cual, empezará a operar el próximo mes de octubre.

Ubicado en el Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez” de Colima, Colima, su puesta en marcha beneficiará a cientos de familias no sólo de esta entidad, sino también de los estados aledaños, como Michoacán y Jalisco.

Durante el evento, donde se colocó la primera piedra que dio el banderazo de salida a la construcción del CRIT, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón señaló que fue gracias a los donativos de los mexicanos, pero en especial gracias a la generosidad de la población Colimense, como se pudo concretar este nuevo centro.

Enfatizó que no solo se está iniciando una obra, sino que también se está abriendo un camino de esperanza para apoyar a las familias.

Porque ustedes donaron, porque ustedes soñaron, están construyendo instantes invisibles que cambiarán destinos. Están haciendo posible lo que ayer parecía imposible y algún día seguramente será cotidiano.

Seremos testigos de una palabra que por fin se pronuncia, de esa palabra que llevaba meses atorada en la garganta, de esa sílaba que parecía inalcanzable o de esa mano que logra sostener un lápiz ya con toda firmeza o de ese abrazo que ahora es más fuerte, de ese abrazo que ahora es más fuerte que cualquier que cualquier miedo”, señaló Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón.

RLO