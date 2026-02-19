Matadero de reses y rapiña de carne tras choque de tráiler en Tabasco | VIDEO

Un tráiler cargado con ganado chocó y derribó un puente peatonal la mañana de este jueves en el kilómetro 30 de la carretera federal con dirección de Villahermosa a Macuspana, en el estado de Tabasco.

Tras el impacto, la unidad quedó atravesada sobre la vía y parte de la estructura metálica del puente colapsó. El conductor sobrevivió y fue atendido por paramédicos en el lugar.

Sin embargo, minutos después del siniestro se registraron actos de rapiña masiva, cuando pobladores y algunos automovilistas comenzaron a sustraer las reses que eran transportadas. Testigos relataron que varias personas incluso destazaron ganado en plena carretera, mientras otros cargaban animales completos a vehículos particulares, hay videos de los hechos.

Pobladores y algunos automovilistas comenzaron a sustraer las reses que eran transportadas. Facebook/Presencia Noticias

Más de 100 cabezas de ganado sustraídas

De manera preliminar, fuentes en el lugar estimaron que entre 50 y más de 100 cabezas de ganado fueron sustraídas tras el accidente. Las cifras oficiales aún están en proceso de verificación.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para contener el saqueo; sin embargo, reportes de campo indican que fueron superados por la multitud.

Las autoridades locales y federales deberán determinar responsabilidades tanto por el accidente como por los hechos de rapiña, además de evaluar posibles sanciones contra quienes participaron en el saqueo.

Movilización de grúas

Para atender la emergencia, fueron movilizadas al menos tres grúas de carga pesada con el objetivo de retirar el tráiler siniestrado y los restos del puente peatonal.

La circulación en la vía Villahermosa–Macuspana se mantiene lenta y parcialmente cerrada, mientras continúan las maniobras de retiro, labores periciales y evaluación estructural del puente derribado.

Autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona y considerar rutas alternas hasta que el tránsito sea restablecido por completo.

Evaluación sanitaria

Además del deslinde de responsabilidades por el accidente, se deberá revisar el estado sanitario de la carne recuperada, debido a que parte del ganado fue manipulado en condiciones no controladas sobre la vía pública.

El incidente reabre el debate sobre la rapiña tras accidentes carreteros, un fenómeno recurrente en distintas regiones del país que implica riesgos de seguridad, salud pública y responsabilidad penal.

asc