Filtran VIDEO de explosión en fábrica de solventes en La Reserva, León

Una explosión seguida de incendio consumió en su totalidad una fábrica de solventes y químicos para la producción de pegamentos en la comunidad de La Reserva, en León, sobre el Ecobulevar León–San Francisco del Rincón.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:00 horas del miércoles, cuando empleados comenzaron a escuchar estruendos en el área de almacenamiento. Segundos después, el fuego se propagó rápidamente debido a la alta inflamabilidad de los químicos almacenados, generando un incendio de gran magnitud.

Un video captado por un internauta mostró el momento exacto del estallido, imágenes que se viralizaron en redes sociales por la dimensión de la explosión. A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron pérdidas humanas.

Confirman quema de 100 mil litros de químicos

Autoridades confirmaron que el incendio involucró al menos 100 mil litros de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de pegamentos. Debido a la naturaleza del material, fue necesario aplicar espuma hidrante especializada para neutralizar los compuestos y evitar una reacción mayor.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León destacó la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos de León, de la Dirección de Protección Civil municipal y de la Comisión Federal de Electricidad, que colaboraron para sofocar el incendio y prevenir riesgos adicionales en la zona.

Evacuaciones y cierre vial en la zona

Ante el avance del fuego, paramédicos y cuerpos de rescate evacuaron a trabajadores de la nave industrial, así como a empleados de fábricas aledañas y habitantes cercanos.

Al menos 50 elementos de Protección Civil y Bomberos —tanto de León como de San Francisco del Rincón y de la Coordinación Estatal— trabajaron durante varias horas para controlar la conflagración.

La zona fue cerrada por corporaciones de seguridad vial y estatal para permitir las maniobras de las unidades de emergencia y el abastecimiento de agua mediante pipas.

Un lesionado fuera de peligro

El saldo preliminar reporta un joven de 19 años con quemaduras de primer y segundo grado, quien fue trasladado a un hospital. Autoridades médicas lo reportaron fuera de peligro.

Las causas exactas del incendio serán determinadas mediante los peritajes correspondientes. Hasta el momento no se han informado indicios de que la explosión haya sido provocada de manera intencional.

