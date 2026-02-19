Avanza con éxito pago de beca Rita Cetina: Mario Delgado

Avanza con éxito el pago del bimestre enero-febrero de la Beca Rita Cetina, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al informar que desde el 16 de febrero ya se ha realizado el depósito de mil 900 pesos a estudiantes de continuidad de preescolar, primaria y secundaria cuyos apellidos inician con las letras de la A a la F.

El titular de la SEP detalló que este miércoles 19 de febrero corresponde el pago a las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra G. Asimismo, precisó que el 20 de febrero recibirán el apoyo quienes tengan apellidos que comiencen con H, I, J, K y L; el 23 de febrero, la letra M; el 24, las letras N, Ñ, O, P y Q; el 25, la letra R; el 26, la letra S; y el 27 de febrero, las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Delgado Carrillo destacó que en 2025 la Beca Rita Cetina benefició a 5.6 millones de estudiantes y que, tan solo en enero de este año, se entregaron un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar a madres, padres y familias de alumnas y alumnos de secundaria. Añadió que las familias con más de un estudiante de secundaria inscrito reciben un apoyo adicional de 700 pesos por cada alumno.

El secretario informó también que del 16 al 27 de febrero se encuentra abierto el registro en línea para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, dirigida a estudiantes que aún no cuentan con este apoyo, e invitó a realizar el trámite en tiempo y forma.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, señaló que la beca busca acompañar a las y los estudiantes en una etapa clave de su formación. Cuartoscuro

Para el registro, explicó, se requiere la CURP del estudiante, número de teléfono celular, correo electrónico, Clave de Centro de Trabajo de la escuela y comprobante de domicilio. En caso de que el beneficiario sea menor de edad, se deberá contar además con la CURP e identificación oficial digitalizada, así como los datos de contacto de la madre, padre o tutor.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, señaló que la Beca Universal Rita Cetina busca acompañar a las y los estudiantes en una etapa clave de su formación, evitando que los factores económicos provoquen el abandono escolar.

Indicó que la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar trabajan de manera conjunta para garantizar que los recursos se entreguen de forma directa, transparente y sin intermediarios. Agregó que el monto acumulado permite a las familias cubrir gastos escolares esenciales como útiles, transporte y materiales educativos, lo que contribuye a mejores condiciones para el aprendizaje.

Finalmente, León Trujillo exhortó a madres, padres y tutores a mantenerse atentos a la información oficial y a verificar los depósitos correspondientes durante el mes de febrero, recordando que los avisos se difunden únicamente a través de las plataformas oficiales de los programas de Becas para el Bienestar.

fdm