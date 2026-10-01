Impulsa Partido Verde penas más duras por delitos ambientales tras contaminación en el Río Santiago

La presunta descarga de lodos pluviales y residuos tóxicos en un afluente del río Santiago, en el municipio de El Salto, Jalisco, encendió nuevamente las alertas sobre los estragos que provocan este tipo de vertimientos ilegales en los cuerpos de agua del país. El caso se vincula con la reforma legislativa que busca elevar de forma sustancial los castigos contra la delincuencia ambiental, pues «la propuesta plantea incrementar las penas previstas en el Código Penal Federal para diversas conductas que dañan el ambiente, entre ellas la contaminación de suelos y cuerpos de agua, la destrucción de recursos forestales y otras afectaciones a los ecosistemas».

Frente a este incidente registrado en las inmediaciones del fraccionamiento La Azucena, distintas dependencias del Gobierno Federal desplegaron un operativo legal conjunto para castigar a los responsables. Muestra de esta ofensiva coordinada es que «la Conagua presentó una denuncia penal el 18 de septiembre y la Profepa hizo lo propio el día 19, mientras que la FGR inició de oficio una indagatoria», de acuerdo con los registros de las autoridades competentes en la materia.

El marco normativo vigente ya contempla consecuencias penales de consideración para quienes vulneren los mantos acuíferos del país, aunque las bancadas en el Congreso buscan llevarlas a una escala de mayor severidad. En el centro de la discusión legal se encuentra la legislación actual, donde se estipula que «el artículo 416 del Código Penal Federal contempla sanciones para quienes realicen descargas ilícitas que generen riesgos o provoquen daños a los recursos naturales y los ecosistemas».

La iniciativa contra la impunidad en delitos ecológicos cuenta con un avance legislativo significativo en las Cámaras tras meses de discusión y adecuaciones. El recorrido parlamentario de esta modificación legal ha sido determinante en el Poder Legislativo, ya que «la reforma, promovida por esta fuerza política, fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y posteriormente modificada por el Senado» para ajustar sus alcances penalizadores.

Esta iniciativa para endurecer el castigo penal a las empresas o individuos que vulneren el entorno natural tiene como objetivo de fondo erradicar la falta de castigo en las afectaciones hidrológicas del país. Integrantes de la agrupación política destacaron que el proyecto «busca endurecer las sanciones contra quienes contaminen suelos y cuerpos de agua o provoquen daños a los ecosistemas, con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y combatir la impunidad ante este tipo de delitos».

El compromiso asumido por la bancada partidista apunta a mantener la vigilancia sobre las cuencas del territorio mexicano y garantizar que las violaciones al equilibrio ecológico se paguen con cárcel. En este sentido, la representación parlamentaria reafirmó que «continuará respaldando propuestas que contribuyan a prevenir y sancionar los delitos ambientales, así como a proteger los recursos naturales en todo el país».