Formidable que Rubén Rocha Moya haya pedido licencia: Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, calificó como “formidable”, que Rubén Rocha Moya se haya separado del cargo de gobernador de Sinaloa.

Tal actitud, dijo, habla de su congruencia y de su integridad como funcionario público. Cabe señalar que Rocha Moya fue acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mier Velazco, líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, señaló que “en política, como en la vida, la forma es fondo”.

Por ello, la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, como gobernador de Sinaloa, “es de una consistencia política formidable: verdad y justicia”.

En un mensaje en sus redes sociales, afirmó que “el que nada debe, nada teme”.

De ahí, abundó, el contraste con la actitud del PAN y su gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, “que se escudan en la victimización e integran su unidad de investigación ‘a modo’”.

Foto: Excélsior

La indagatoria de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, el desmantelamiento de un narcolaboratorio y su posterior accidente es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos.

Mier Velazco sostuvo que “la congruencia y la consistencia son las armas más fuertes de la transformación y lo que más valora el pueblo de México”.

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