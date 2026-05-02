Obispos piden ejercer “deber moral” y votar para renovar Congreso de Coahuila

Los obispos de las Diócesis de Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila, Hilario González García, Luis Martín Barraza Beltrán, y Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, respectivamente, hicieron un llamado a la ciudadanía para ejercer el voto el próximo 7 de junio, en aras del proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado.

En el documento, emitido la mañana de este sábado destacaron: “La política, cuando se ejerce con integridad, es una de las formas más preciosas de la caridad, pues busca el bien común. En un estado con realidades tan diversas, nuestra participación no es sólo un derecho civil, sino un deber moral”.

Propusieron como guía evaluar las propuestas de los candidatos a diputados, entre ellos la dignidad humana, ya que toda ley emanada de la Cámara de Diputados debe tener como centro a la persona humana.

Los diputados tienen en sus manos la protección de lo más sagrado: el derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia y la paz”.

Es responsabilidad de los gobernantes y diputados promover y proteger, independientemente de cualquier interés particular, el bien de la comunidad, el bien común, defendiendo especialmente a los vulnerables y marginados.

Foto: AFP

También destacaron que el voto debe favorecer la propuesta de programas que promuevan la justicia social y la fraternidad.

Los futuros diputados deben respetar la autonomía de las comunidades locales y la sociedad civil, interviniendo para ayudar donde sea necesario, pero sin anular la iniciativa ciudadana.

Destacaron la importancia para el discernimiento del voto, para que sea libre, secreto y en conciencia, al tiempo que exhortaron a los ciudadanos para conocer al candidato, investigar no solo sus promesas, sino su trayectoria, valores y capacidad real para legislar.

Destacaron que la labor ciudadana no concluye en las urnas, sino también al exigir el cumplimiento de las promesas de campaña y la rendición de cuentas.

Como Iglesia, buscamos ser testimonio de unidad y respeto, invitamos a evitar las descalificaciones y la violencia política, el mal uso de la Inteligencia Artificial para crear imágenes que atenten contra la dignidad humana de cualquier candidato, incluyendo la violencia de género”.

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