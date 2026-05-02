Estudiantes agreden a padres que intentaron frenar riña en Hermosillo

Un violento enfrentamiento entre estudiantes de dos planteles educativos en la colonia Puerta Real escaló a niveles alarmantes cuando alumnos de secundaria agredieron brutalmente a padres de familia que intentaban mediar en el conflicto.

Crónica de la agresión

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Secundaria General número 24, donde presuntamente se citaron jóvenes de dicho plantel con estudiantes de la Secundaria Juan Escutia para resolver diferencias mediante la violencia.

Al percatarse de la magnitud de la riña, un grupo de adultos y tutores que se encontraban en la zona intervino para separar a los menores. No obstante, lejos de dispersarse, los estudiantes unificaron fuerzas contra los padres de familia, propinándoles golpes y utilizando objetos para atacarlos.

Intervención de autoridades

Tras el reporte a las líneas de emergencia, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para dispersar la gresca. Se reportó de manera extraoficial la retención de varios menores, quienes fueron canalizados a las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica bajo el sistema de justicia para adolescentes.

Por su parte, los padres agredidos resultaron con lesiones de diversa consideración, recibieron atención médica y manifestaron su intención de proceder legalmente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Postura oficial

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora emitió un comunicado en el que reprobó enérgicamente los hechos y anunció la activación de protocolos con la aplicación de sanciones administrativas a los alumnos plenamente identificados, el refuerzo de la seguridad en los horarios de entrada y salida de los planteles involucrados, y la implementación de programas de intervención psicopedagógica, mediación y cultura de paz para las comunidades escolares afectadas.

Este incidente ha reavivado el debate en la entidad sobre la urgencia de fortalecer la disciplina escolar y la responsabilidad compartida entre instituciones y familias ante el incremento de la violencia juvenil en espacios públicos.