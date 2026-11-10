Iglesia católica exige transparentar indagatorias por corrupción en el INE

Los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses en el INE son "un mensaje corrosivo" enviado desde las autoridades a la sociedad mexicana, de que las relaciones "pesan más" que la capacidad profesional de las personas y que, si se está en el poder, la "ley se puede evitar".

Tan grave es el daño generado a México que no basta con la renuncia de una funcionaria de alto nivel o la de varias decenas de quienes fueron sus colaboradores en el INE; hace falta que todas las investigaciones se transparenten y se castigue a los responsables de prácticas corruptas que colocaron en una "crisis de confianza" al árbitro electoral, planteó la Iglesia católica al iniciar los trabajos de su 121 Asamblea Plenaria.

En el discurso inaugural del encuentro, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, precisó que la demanda de justicia no debe confundirse con un ánimo de persecución política.

Se trata únicamente de recalcar y garantizar que "nadie debe estar por encima de la ley" y que las autoridades tienen que mostrar respeto a los mexicanos y a sus recursos.

"La salida de una persona no puede ser el punto final de una investigación ni la respuesta suficiente ante una crisis de confianza. Si se acreditan irregularidades, deben establecerse las responsabilidades correspondientes; si existen fallas en los procedimientos, deben corregirse; y si las normas dejan espacios para los conflictos de interés, deben fortalecerse. La autoridad moral de una institución no se protege ocultando sus problemas, sino afrontándolos con verdad", expresó Castro ante los obispos del país reunidos en Casa Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El también obispo de Cuernavaca destacó que los conflictos de interés y el nepotismo dentro de las instituciones "destruyen la igualdad de oportunidades", ya que un peso desviado del presupuesto público se traduce en una carencia vital para otro mexicano.

"El nepotismo y los conflictos de interés destruyen la igualdad de oportunidades y transmiten un mensaje corrosivo: que las relaciones pesan más que la capacidad y que la ley puede eludirse desde el poder. Cada recurso público mal utilizado tiene un costo humano: puede significar menos medicinas, escuelas sin mantenimiento, policías sin equipo o servicios que no llegan a quienes más los necesitan", ejemplificó.

Castro Castro pidió que los casos de corrupción en el INE, ejemplos de la "quiebra moral" a la que conduce la corrupción, no se dejen al tiempo, a la espera de que surja otro escándalo y la conversación pública los desplace.

Al mismo tiempo, recordó que en anteriores asambleas analizaron los riesgos de eliminar los llamados contrapesos institucionales, entre ellos, descalificar la crítica y dañar la confianza pública.

En este contexto, resaltó que, si se deja de obligar al que gobierna, este "termina por desproteger a quien obedece" y trata con indulgencia a sus aliados.

"El servicio público es una responsabilidad temporal, no un privilegio personal", describió en su discurso.

Los criminales también dañan la soberanía

El líder católico también manifestó la preocupación de la Iglesia por el crimen organizado y su presencia en el actual proceso electoral.

En específico, señaló como riesgos que los grupos criminales puedan intimidar o asesinar candidatos, o bien, presionar a comunidades para "determinar quién puede gobernar".

Castro Castro sostuvo que en los lugares "donde se vota con miedo, la libertad está amenazada" y que la defensa de la soberanía nacional tampoco puede traducirse en una manera de ocultar "las debilidades internas".

Explicó que, si bien México "tiene derecho a defender su autonomía y rechazar cualquier intervención extranjera que la vulnere", también es cierto que "la soberanía se debilita cuando grupos criminales imponen sus reglas, compran voluntades o penetran estructuras de gobierno y seguridad".

En consecuencia, consideró que la defensa del país pasa por perseguir a los delincuentes, desnudar los vínculos con autoridades y "proteger a las comunidades sometidas a la violencia y garantizar que las instituciones respondan a la ciudadanía. No hay soberanía plena donde el miedo gobierna la vida cotidiana. Seamos claros y enfáticos: la fortaleza del país depende también de la integridad de sus autoridades, la eficacia de su justicia y la libertad de sus habitantes".

El representante de todos los obispos católicos de México también se refirió al tema de la inseguridad en el país.

Aseveró que "no es una abstracción estadística", pues tiene "nombres, rostros y consecuencias que exigen respuestas públicas eficaces".