Sheinbaum propone debatir el futuro del INE y los OPLEs tras elecciones de 2027

Una vez que transcurran las elecciones federales de 2027, se debe abrir una discusión sobre la conveniencia de que se mantenga la concentración de poder en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y de mantener a los organismos públicos locales electorales (Oples), planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la rueda de prensa matutina, cuestionada sobre si se deben “federalizar” las elecciones en el país, Sheinbaum Pardo dijo que ese debate debe esperar a que concluya el proceso electoral del próximo año.

En este momento, dijo, no tiene sentido la discusión, pues está en curso la elección de 2027 y no se pueden hacer modificaciones a la legislación electoral.

“Creo que una vez que pase la elección del 27, ya lo había dicho, vale la pena discutir la concentración de poder en el INE, del nombramiento de los organismos electorales estatales y, si ya está federalizado, también, si vale la pena los organismos estatales o no, que son dos opciones distintas.

“Pero ya tendría que ser una discusión nacional. Ya no estamos en el tiempo, en este momento, de poder proponer nada en particular. Tendría que ser después de la elección”, expuso la titular del Ejecutivo.

Reiteró que una vez que concluya el proceso electoral de 2027 insistirá en la presentación de una iniciativa para reformar el sistema electoral de México, buscando que el INE reduzca su estructura y presupuesto.

“El objetivo principal era cambiar el esquema de elección de los plurinominales, que no lo definieran las cúpulas de los partidos políticos, y disminuir el costo de las elecciones al pueblo de México o el costo que pague el pueblo por las elecciones.

“Y el tercero era ampliar la participación democrática a través de la consulta de diferentes formas”, explicó Sheinbaum Pardo.

Las propuestas de Sheinbaum Pardo fueron presentadas este año y sólo fueron aprobadas por el partido Morena y rechazadas por el resto de los partidos políticos.