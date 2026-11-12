Mitos del VPH evitan prevención de cáncer cervicouterino

Cada día, en México mueren en promedio 13 mujeres por cáncer cervicouterino (CaCu), una enfermedad que se puede prevenir y es curable si se detecta en etapas tempranas, señaló Ricardo Lúa Alvarado, ginecólogo especialista en Virus del Papiloma Humano (VPH).

El especialista, explicó que los mitos y la desinformación sobre el VPH, principal causante del CaCu, pueden llevar a las mujeres a subestimar sus riesgos con consecuencias potencialmente mortales, ya que de acuerdo a cifras oficiales, tan solo en 2024 se registraron 4 mil 646 defunciones por CaCu.

“Hoy contamos con vacunas para prevenir las infecciones por VPH de mayor riesgo y pruebas para detectar el virus o identificar lesiones antes de que se conviertan en cáncer.

El ginecobstetra, identificó cinco de los principales mitos que existen sobre el Virus del Papiloma Humano.

1. El VPH es un problema exclusivo de las mujeres.

Es una aseveración falsa ya que los hombres también pueden contraer y transmitir el virus, además de desarrollar ciertos tipos de cáncer de pene, ano y garganta asociados con la infección.

Por lo anterior, el especialista señaló que desde marzo de 2025, México incorporó a los niños a la estrategia nacional de vacunación contra el VPH, ampliando la protección a ambos sexos.

2. La vacuna contra el VPH es únicamente para niñas.

Es falso. Al respecto, el ginecólogo Lúa Alvarado indicó que también protege a los niños y puede beneficiar a adolescentes y adultos no vacunados. Aunque la mayor protección se obtiene antes del inicio de la vida sexual, las recomendaciones dependen de la edad y los antecedentes individuales.

3. La vacuna contra el VPH puede adelantar el inicio de la vida sexual.

No existe evidencia que avale esta afirmación, señaló Lúa Alvarado al indicar que la finalidad de la inmunización es prevenir infecciones que pueden derivar en distintos tipos de cáncer, “no promover la actividad sexual”.

4. Una mujer vacunada contra el VPH ya no necesita pruebas de detección.

Esta aseveración es incorrecta.

La vacuna no protege contra todos los tipos de VPH asociados con cáncer, por lo que las pruebas siguen siendo necesarias”, señaló.

5. Si una mujer no se vacunó durante la infancia, ya es demasiado tarde.

No necesariamente. La vacuna puede ofrecer protección frente a tipos de VPH a los que no haya estado expuesta. Los CDC recomiendan recuperar la vacunación hasta los 26 años. Y entre los 27 y 45 años valorar individualmente con el médico la conveniencia de recibir el biológico, ya que el beneficio potencial es menor en edades posteriores”, explicó Ricardo Lúa Alvarado.

Es una aseveración falsa ya que los hombres también pueden contraer y transmitir el virus, además de desarrollar ciertos tipos de cáncer de pene, ano y garganta asociados con la infección.

Para consultar los sitios donde se aplica la vacuna se puede ingresar al portal: dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al número 079. Cuartoscuro

La Secretaría de Salud, informó que de manera paralela a la vacunación invernal, está vigente la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual culminará en marzo de 2027.

La estrategia que se desarrolla en todo el país y es completamente gratuita, contempla la inmunización de:

Niñas y niños de 11 años que no están escolarizados, además de otros grupos prioritarios contemplados en la estrategia nacional.

Para consultar los sitios donde se aplica la vacuna se puede ingresar al portal: dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al número 079.