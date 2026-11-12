Muere estudiante en carrera de 5 kilómetros en NL; revelan las causas

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que José Román, estudiante de 17 años, murió a consecuencia de un infarto agudo al miocardio mientras participaba en una carrera de 5 kilómetros organizada por la Preparatoria Emiliano Zapata, en Monterrey.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, el adolescente sufrió un problema cardíaco durante la competencia realizada el domingo 1 de noviembre. La autoridad también descartó que el joven hubiera consumido drogas o sustancias ilegales antes de participar en la actividad deportiva.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, explicó que durante los estudios se encontró un medicamento de uso común, pero precisó que no existen indicios de que haya provocado o contribuido al fallecimiento.

Es un fármaco de uso cotidiano que cualquiera de nosotros podría utilizar. Vaya, no se advierte que este fármaco encontrado, que es el único, hubiera podido incidir en el fallecimiento del joven”, declaró.

Autopsia confirma infarto agudo al miocardio

La investigación ministerial permitió establecer que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio, también conocido como ataque cardíaco.

Con este resultado, la Fiscalía descartó que el estudiante hubiera consumido alguna sustancia ilegal. El medicamento localizado durante los análisis tampoco fue considerado un factor que hubiera incidido en el desenlace.

El caso generó atención debido a que José Román tenía 17 años y participaba en una competencia deportiva escolar cuando presentó el problema de salud.

La tragedia ocurrió durante las primeras horas del domingo 1 de noviembre, cuando el adolescente participaba en una carrera de 5 kilómetros organizada por la Preparatoria Emiliano Zapata, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Mientras avanzaba por el recorrido, José Román comenzó a sentirse mal y posteriormente se desplomó sobre la avenida Rodrigo Gómez.

El incidente ocurrió cuando los corredores que encabezaban la competencia se aproximaban a la meta.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron para auxiliar al estudiante y lo trasladaron en una patrulla al Hospital Tierra y Libertad, donde recibiría atención médica.

Sin embargo, al llegar al centro hospitalario, el personal médico confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales.

¿Qué es un infarto agudo al miocardio?

El infarto agudo al miocardio (IAM) es una emergencia médica que ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del músculo cardíaco se interrumpe de manera repentina.

Esta falta de circulación impide que el corazón reciba suficiente oxígeno, lo que puede provocar daños o la muerte de las células del tejido cardíaco.

Entre las causas más frecuentes se encuentra la aterosclerosis, que consiste en la acumulación de grasa y colesterol en las paredes de las arterias coronarias.

Cuando una placa de ateroma se rompe, puede formarse un coágulo que obstruye el paso de la sangre. Esta condición, conocida como trombosis coronaria, puede desencadenar un infarto.

En el caso de José Román, la Fiscalía de Nuevo León estableció mediante la autopsia que un infarto agudo al miocardio provocó su muerte durante la competencia deportiva.