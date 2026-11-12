Profepa asegura cebroide en circo de SLP; diversas denuncias ciudadanas alertaron a la autoridad

Una hembra de cebroide, híbrido resultado de la cruza entre una cebra y un pony, de aproximadamente 17 años de edad, fue asegurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante una inspección al espectáculo itinerante “Circo Osorio M.R.”, ubicado en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí.

La intervención se llevó a cabo tras diversas denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales. Durante la revisión, la autoridad detectó que el circo no pudo acreditar la legal procedencia del ejemplar ni contaba con el registro correspondiente como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), por lo que procedió a su aseguramiento.

La Profepa precisó que la medida respondió a estas irregularidades administrativas y no a una confirmación de maltrato físico. De hecho, la información oficial no reporta lesiones ni detalla el estado de salud de la cebroide. Los señalamientos sobre el presunto maltrato y las condiciones de resguardo de los equinos fueron atendidos por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM).

Asimismo, durante la inspección no se constató la presencia de ningún elefante, como se había señalado en las denuncias.

La dependencia continuará con el procedimiento sancionatorio correspondiente y recordó que el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el uso de fauna silvestre en espectáculos circenses.