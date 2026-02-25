Identifican restos de dos mineros rescatados en Pasta de Conchos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se ha identificado los cuerpos de dos mineros recuperados en Pasa de Conchos, que corresponden a los rescates número 24 y 25 durante los trabajos de búsqueda encabezados por la institución.

En un comunicado, la CFE informó que integrantes del Mando Unificado en Pasta de Conchos notificaron a sus familiares la identificación de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Brocha, trabajadores atrapados tras la explosión en la mina.

La comisión informó que a partir de ahora se avanzará en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega de los restos a los familiares, “garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en todo momento hasta el destino final de los mineros como ha sido en los 23 casos anteriores”.

Esto con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) de la Secretaría de Salud, el Gobierno del estado de Coahuila, así como de los distintos gobiernos municipales de la región carbonífera”, añadió.

El Mando Unificado en Pasta de Conchos añadió que se seguirá trabajando en la búsqueda y rescate de los 38 mineros que aún siguen atrapados tras la explosión, “con transparencia, seguridad y participación de la comunidad”.

Hasta ahora, suman 25 cuerpos recuperados e identificados tras el accidente, sucedido el 19 de febrero de 2026 en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Pasta de Conchos, a 20 años de la tragedia

La mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, registró el 19 de febrero de 2006 una explosión que dejó a 63 trabajadores atrapados. En los días posteriores se logró recuperar solo dos cuerpos, mientras que las labores fueron suspendidas meses después por condiciones consideradas de riesgo, lo que generó inconformidad entre familiares de las víctimas.

Durante años, las familias emprendieron acciones legales y exigieron al Estado mexicano la recuperación de los restos y el esclarecimiento de responsabilidades en materia de seguridad industrial. El caso llegó a instancias internacionales y fue analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2020, el gobierno federal anunció la reanudación de los trabajos de rescate mediante un plan integral encabezado por la Comisión Federal de Electricidad, con acompañamiento técnico, pericial y forense, así como mesas permanentes de diálogo con los familiares. Desde entonces se han reportado avances graduales en la recuperación e identificación de restos.

RLO