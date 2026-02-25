Corte valida registro digital de contratos de arrendamiento en la CDMX

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el registro digital de contratos de arrendamiento, estipulado en el Código Civil de la Ciudad de México, con datos estrictamente necesarios como el monto de la renta y el incremento convenido, colonia y alcaldía del inmueble, con fines estadísticos y de monitoreo.

Durante la sesión de este miércoles continuó la discusión y se resolvió el amparo en revisión 456/2025, promovido por la empresa arrendataria Urbanhub México, en la que estaba pendiente la votación sobre el 2448 F del Código Civil para la Ciudad de México, reformado en 2024.

En esta norma se estableció la creación de un registro con los contratos de arrendamiento, que debería de incluir los datos de nombres del arrendador y arrendatario; la ubicación del inmueble y su descripción detallada.

También se debería contar con el monto y lugar del pago de renta, la garantía, el destino de la renta, el término del contrato, las obligaciones adicionales, el monto del depósito y la descripción de la personalidad jurídica del arrendador.

El proyecto del ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, estableció que, por cuestiones de seguridad, se deberá de incluir la información básica y con fines estadísticos.

Reproche

En la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama, reprochó y acusó al ministro ponente, y presidente de la Corte, de asumir funciones de legislador.

“Ya se puso a legislar el ministro presidente; se pone a legislar, ahora ya convertimos una normativa en fines estadísticos, ya le quitamos un registro, ya. Yo lo que veo es que serían buenos legisladores los ministros que les gusta meterse a reformular normas", afirmó la ministra Batres.

Con la aprobación del proyecto, la SCJN pone un pone freno a los aumentos excesivos en rentas en la capital del país, ya que los montos no podrán incrementarse por arriba de la inflación anual.

JCS