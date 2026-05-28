Empresas de consumo aceleran adopción de IA para mejorar operaciones

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en las empresas de consumo se ha acelerado de manera significativa, impulsada por la necesidad de optimizar operaciones internas, fortalecer las cadenas de suministro y ofrecer experiencias más personalizadas a los clientes.

En entrevista con Darío Celis para Negocios en Imagen, Alberto Dosal, socio de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de KPMG México, señaló que las organizaciones buscan aprovechar las capacidades de esta tecnología para incrementar su competitividad y eficiencia.

No obstante, advirtió que la implementación de herramientas de IA debe realizarse sin comprometer la seguridad de la información, la privacidad de los datos ni los principios éticos asociados con el uso de estas soluciones.

Dosal explicó que la inteligencia artificial no sustituye plataformas empresariales como los sistemas ERP o CRM, sino que funciona como un complemento que potencia sus capacidades y facilita el análisis de información para la toma de decisiones.

Asimismo, destacó que la calidad de los datos es un elemento fundamental para el desempeño de los modelos de IA, ya que resultados confiables dependen de información precisa, consistente y adecuadamente gestionada.