Registros públicos en México y Canadá muestran la participación del abogado Hussein Kadour Ponce en proyectos relacionados con innovación industrial, propiedad intelectual y servicios tecnológicos apoyados en inteligencia artificial.

El perfil profesional de Hussein Kadour Ponce se ha desarrollado en una zona donde el derecho convive cada vez más con la tecnología y la actividad empresarial. Además de su labor jurídica, su nombre aparece en expedientes vinculados con una patente para la industria de hidrocarburos y con una marca cuyos servicios contemplan herramientas de inteligencia artificial.

En el ámbito de propiedad industrial, Kadour Ponce figura como uno de los inventores de un “Sistema y proceso para la limpieza de tanques de almacenamiento de hidrocarburos”, junto con Víctor Hugo Ruiz Montiel y José Alejandro Llanos Pérez. El antecedente de prioridad de esta tecnología se remonta a noviembre de 2019.

Después de su registro en México, la tecnología también llegó a Canadá. El expediente CA3125892 identifica a los tres inventores y a Oitech S. de R.L. de C.V. como titular de la patente, concedida en septiembre de 2023.

La participación de Kadour Ponce en ese entorno también se encuentra reflejada en documentos públicos mexicanos. En abril de 2024, un contrato específico entre Pemex Exploración y Producción y Oitech lo señaló como representante legal de la compañía.

De igual forma, el Directorio de Prestadores de Servicios Portuarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas registra a Oitech como prestadora de servicios de limpieza y lavado de tanques e identifica a Hussein Kadour Ponce como su representante.

Más allá del sector industrial, su nombre también aparece en registros relacionados con servicios digitales. En Canadá, Kadour Ponce fue identificado como solicitante de la marca PicksLegion, presentada en abril de 2023 y publicada en marzo de 2026 en el Trademarks Journal de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual.

La descripción incluida en ese registro contempla servicios que utilizan software de inteligencia artificial para analizar y sintetizar estadísticas de jugadores y equipos, además de generar información relacionada con predicciones deportivas, desempeño de atletas y probabilidades.

Aunque el registro no establece que Kadour Ponce haya desarrollado directamente el software o los modelos de inteligencia artificial, sí documenta su participación como solicitante de una marca asociada con herramientas tecnológicas de análisis.

Estos antecedentes ayudan a explicar la visión que Kadour Ponce mantiene sobre la evolución del ejercicio jurídico. Para el abogado, las decisiones empresariales y personales ya no pueden observarse únicamente desde una sola disciplina, pues suelen combinar elementos legales, financieros, tecnológicos y sociales.

En ese contexto, considera que el abogado actual necesita conservar una base técnica sólida, pero también desarrollar habilidades que le permitan entender mejor los desafíos de las organizaciones, comunicar con claridad y participar en procesos de negociación y estrategia.

La inteligencia artificial, la digitalización y los nuevos modelos de negocio han abierto discusiones relevantes para el derecho, especialmente en temas como propiedad intelectual, uso de datos, responsabilidad y aplicación de normas en entornos tecnológicos.

Para Kadour Ponce, responder a estos cambios no implica sustituir los principios tradicionales de la profesión, sino ampliar el marco desde el cual se analizan los problemas y se construyen soluciones jurídicas.

Su participación en proyectos vinculados con tecnología industrial y servicios basados en inteligencia artificial muestra una trayectoria que cruza distintos sectores y refleja cómo el derecho comienza a relacionarse de manera más estrecha con la innovación.

En ese cruce entre experiencia legal, tecnología y actividad empresarial se ubica una parte importante de su perfil profesional, dentro de un escenario donde las disciplinas tienden a conectarse cada vez más.