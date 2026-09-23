Cierran playas de Colima por olas de hasta 7 metros a causa del huracán Polo

Las playas de Colima fueron cerradas desde la tarde del jueves para evitar el ingreso de bañistas ante el incremento del oleaje provocado por el huracán Polo, que en algunas zonas del litoral ha generado olas de hasta siete metros de altura.

Aunque hasta el momento el fenómeno meteorológico no ha provocado lluvias ni vientos de consideración en el estado, autoridades mantienen una alerta preventiva y reforzaron las medidas de seguridad en los municipios costeros de Manzanillo, Tecomán y Armería.

Erik González Sánchez, director de Protección Civil, explicó que Polo es un ciclón tropical compacto, por lo que sus bandas nubosas no son lo suficientemente amplias para generar, hasta ahora, precipitaciones directas de consideración en Colima.

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“Es un ciclón tropical compacto, sus bandas nubosas no son tan amplias, y entonces eso está permitiendo que de alguna manera no se estén registrando lluvias hasta este momento de manera directa. De manera indirecta está metiendo humedad al país, y obviamente, claro que el riesgo de lluvia permanece”, dijo el funcionario.

La principal manifestación del sistema en las costas colimenses es el fuerte oleaje, que ya comenzó a invadir zonas destinadas normalmente a actividades recreativas y obligó a prestadores de servicios turísticos a retirar sombrillas, camastros y otros muebles.

En Boca de Pascuales, habitantes señalaron que las olas han alcanzado zonas cercanas a la calle, por lo que tuvieron que retirar el mobiliario para evitar que fuera arrastrado por el mar.

José Adán, habitante de Tecomán, señaló que desde hace días comenzaron a levantar su mobiliario. “Se recogió el mueble, mire, como ve, parte está en la tarima que está más alta y la otra parte está dentro de la alberca que está seca. Hay olas que salen hasta la calle de allá de atrás. Entonces tenemos que recoger porque si no, se las lleva.”

Ante este escenario, las autoridades determinaron mantener cerradas las playas y evitar el ingreso de personas al mar mientras continúan las condiciones adversas.

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Además, comenzaron a habilitar de manera preventiva al menos tres refugios temporales de los 200 disponibles en la entidad: uno en Manzanillo, otro en Tecomán y uno más en Armería.

Los refugios todavía no han sido abiertos para recibir población, pero permanecen preparados ante un posible cambio en las condiciones meteorológicas.

El Ejército y la Guardia Nacional mantienen la fase preventiva del Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Marina tiene activo el Plan Marina, como parte de las acciones de prevención ante la evolución de Polo.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en el litoral colimense y exhortaron a la población a respetar el cierre de playas y mantenerse alejada del mar mientras permanezca la alerta.