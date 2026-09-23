Semar blinda instalaciones en Archipiélago de Revillagigedo por el huracán “Polo”

Ante los posibles efectos del huracán “Polo” en el Archipiélago de Revillagigedo, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) activó medidas preventivas en las islas Socorro y Clarión para proteger al personal naval, las instalaciones y el equipo estratégico desplegado en la zona.

La Décima Cuarta Zona Naval, con sede en Isla Socorro, puso en marcha la Fase de Prevención del Plan Marina, que contempla acciones destinadas a reducir riesgos antes de la llegada de condiciones meteorológicas adversas.

Entre las labores realizadas se encuentra la colocación de protecciones de madera en puertas y ventanas, así como el aseguramiento de equipos de aire acondicionado, tinacos y distintas estructuras que podrían resultar afectadas por los fuertes vientos.

El personal naval también procedió al resguardo de vehículos, maquinaria y otros equipos.

Como parte del protocolo preventivo fueron retiradas antenas y sistemas de comunicación instalados en exteriores, mientras que remolques y embarcaciones fueron colocados en zonas seguras.

La Semar informó que en Isla Socorro permanece desplegada una Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), conformada por seis elementos navales, quienes se encuentran en condiciones de intervenir ante cualquier eventualidad relacionada con el fenómeno hidrometeorológico.

Las medidas se extendieron a la Estación Naval de Isla Clarión, donde también fueron reforzadas instalaciones, protegidos equipos y asegurados diversos bienes para disminuir posibles afectaciones.

Estas acciones buscan, principalmente, preservar la integridad del personal de la Armada de México comisionado en ambas islas, además de proteger la infraestructura y los recursos materiales ubicados en este punto estratégico del Pacífico mexicano.

La Décima Cuarta Zona Naval mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del huracán “Polo” y sus posibles efectos en el Archipiélago de Revillagigedo, mientras continúan vigentes las medidas establecidas dentro del Plan Marina.