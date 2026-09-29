Huracán 'Polo' impacta por segunda vez; ésta es su trayectoria y estados afectados

El huracán Polo volvió a impactar el territorio mexicano al ingresar a tierra firme como categoría 1. El impacto ocurrió al este de Guaymas, Sonora, la mañana de este martes, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), el ciclón tocó las costas mexicanas a las 11:00 horas, trayendo consigo vientos severos y lluvias abundantes a la región noroeste del país.

Trayectoria y degradación esperada

Actualmente, el huracán Polo registra una fuerza considerable que requiere extremar precauciones en la zona de impacto:

Vientos máximos sostenidos: 120 kilómetros por hora.

120 kilómetros por hora. Rachas: Hasta 150 kilómetros por hora.

Hasta 150 kilómetros por hora. Desplazamiento: Hacia el noreste a 28 kilómetros por hora.

El pronóstico del SMN indica que, tras este segundo impacto en territorio nacional a través de Sonora, Polo se internará en el estado y comenzará a perder fuerza durante la tarde, hasta degradarse a un ciclón post-tropical.

Alerta por lluvias: Estados afectados por el huracán Polo

La amplia circulación y los remanentes del meteoro están generando un fuerte temporal de lluvias. El SMN mantiene alerta en cinco estados del país por las precipitaciones que dejará el huracán a su paso:

Lluvias torrenciales

Centro, sur y costa de Sonora

Lluvias intensas

Norte de Sinaloa

Lluvias muy fuertes

Centro de Baja California Sur

Oeste y norte de Chihuahua

Lluvias fuertes