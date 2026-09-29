Huracán 'Polo' impacta por segunda vez; ésta es su trayectoria y estados afectados
El huracán 'Polo' ingresó de nuevo a tierra al este de Guaymas, con vientos fuertes y dejando a su paso lluvias considerables.
El huracán Polo volvió a impactar el territorio mexicano al ingresar a tierra firme como categoría 1. El impacto ocurrió al este de Guaymas, Sonora, la mañana de este martes, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), el ciclón tocó las costas mexicanas a las 11:00 horas, trayendo consigo vientos severos y lluvias abundantes a la región noroeste del país.
Trayectoria y degradación esperada
Actualmente, el huracán Polo registra una fuerza considerable que requiere extremar precauciones en la zona de impacto:
- Vientos máximos sostenidos: 120 kilómetros por hora.
- Rachas: Hasta 150 kilómetros por hora.
- Desplazamiento: Hacia el noreste a 28 kilómetros por hora.
El pronóstico del SMN indica que, tras este segundo impacto en territorio nacional a través de Sonora, Polo se internará en el estado y comenzará a perder fuerza durante la tarde, hasta degradarse a un ciclón post-tropical.
Alerta por lluvias: Estados afectados por el huracán Polo
La amplia circulación y los remanentes del meteoro están generando un fuerte temporal de lluvias. El SMN mantiene alerta en cinco estados del país por las precipitaciones que dejará el huracán a su paso:
Lluvias torrenciales
- Centro, sur y costa de Sonora
Lluvias intensas
- Norte de Sinaloa
Lluvias muy fuertes
- Centro de Baja California Sur
- Oeste y norte de Chihuahua
Lluvias fuertes
- Sur de Baja California