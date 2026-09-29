México gasta menos de 5 mil dólares por alumno; la OCDE, casi 14 mil

México destina menos de 5 mil dólares, ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA), por cada estudiante de primaria a media superior, frente a un promedio de 13 mil 859 dólares en los países de la OCDE.

La diferencia significa que el gasto mexicano por alumno equivale a menos de 36% del promedio de la organización.

La brecha también aparece al medir el gasto educativo respecto del tamaño de la economía. En 2023, México destinó 2.9% de su PIB a educación, mientras que el promedio de la OCDE fue de 4.2%.

Diez años antes, en 2015, México destinaba 4.4% de su PIB a educación. Para 2023, la proporción había disminuido 1.5 puntos porcentuales. En el conjunto de la OCDE, en cambio, pasó de 4.4% a 4.2%.

Por nivel de gasto por estudiante, México se encuentra entre los países que destinan menos de 5 mil dólares PPA anuales a la educación pública de primaria a media superior, junto con Colombia, China, Sudáfrica y Turquía.

En el otro extremo, Luxemburgo alcanza 34 mil 515 dólares por estudiante, mientras Bélgica, Noruega y Suiza superan los 20 mil dólares.

El promedio de la OCDE muestra que 66% del gasto educativo corresponde a la remuneración del personal. El resto se destina a otros componentes necesarios para el funcionamiento de los sistemas educativos, como infraestructura, materiales y tecnología.

El nivel de recursos por estudiante es particularmente relevante en México por las diferencias entre las condiciones educativas de sus entidades. Un menor gasto promedio limita el margen disponible para responder a necesidades distintas entre territorios y poblaciones escolares.

Los datos forman parte del Panorama de la Educación 2026, el informe anual de la OCDE sobre los sistemas educativos de sus países miembros.