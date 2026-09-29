Tras el huracán Polo en BCS: familias lo pierden todo y enfrentan saqueos

El golpe del huracán Polo, que ingresó a las costas de Baja California Sur como categoría 2, dejó a su paso una estela de árboles caídos, palmeras destruidas por vientos furiosos y calles completamente solitarias. Sin embargo, con los primeros rayos del amanecer, la verdadera magnitud de la tragedia se hizo visible en las comunidades más vulnerables.

En la localidad de Puerto San Carlos, el mar se desbordó durante la madrugada e inundó de forma moderada las colonias bajas. Zonas que habitualmente lucen secas se convirtieron en auténticos caudales de agua salada que ingresaron hasta el interior de las viviendas, dejando a los pobladores con la urgencia de sacar el lodo a escobazos.

Para muchos habitantes de la franja costera, la pesadilla no terminó cuando disminuyó la intensidad de las rachas de viento. Álvaro Guadalupe, uno de los damnificados que regresó del albergue a primera hora de la mañana, intentaba limpiar su hogar entre los remanentes del agua de mar.

Ángel Galeana

"El agua que vemos aquí es de agua salada, es la del mar. Se salió ayer y como el bordo no está tapado, se metió hasta adentro", relató con resignación mientras sacaba el agua estancada debajo de sus muebles.

Del refugio al despojo: la dura realidad de las familias

A las 11:00 de la mañana, camiones de la Guardia Nacional continuaron trasladando de vuelta a grupos de evacuados desde los albergues temporales. Entre ellos se encontraba Juan Carlos Cázares, quien caminó menos de cien metros hacia su hogar solo para descubrir que, mientras se resguardaba de la tormenta, su casa había sido saqueada.

"¿Qué encontré al regresar? Nada. Me roban la tele, otras cosillas... da mucho coraje, pero a ver qué hacemos para juntarlas otra vez", lamentó Juan Carlos, reflejando el sentir de varios vecinos para quienes, tras la tormenta, no llegó la calma, sino el inicio de lo peor.

A la pérdida de pertenencias se suma la falta de oportunidades laborales inmediatas y la escasez de alimentos en la comunidad: "No tenemos trabajo, nadie tiene. ¿Por dónde empezar? Por la comida, pero no hay nada. Ni una despensa", agregó.

Fuerzas armadas, la Guardia Nacional y cuadrillas de la CFE trabajan en la limpieza de escombros y el restablecimiento del suministro eléctrico. Ángel Galeana

Despliegue de auxilio y recuperación de servicios

Ante la emergencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) desplegaron labores de limpieza y remoción de escombros en los puntos críticos de la localidad, acciones a las que se sumaron decenas de ciudadanos voluntarios para despejar las vialidades.

Asimismo, la zona formó parte del 4.9% de usuarios en la entidad que sufrieron la interrupción del suministro de energía eléctrica debido al colapso de cables y postes. Brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se desplegaron en los sectores afectados para acelerar las maniobras y restablecer el servicio a la brevedad.