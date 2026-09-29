Defensa aplica Plan DN-III-E ante efectos de Polo en Sonora y Rachel en Michoacán con 4 mil 872 elementos

Ante los efectos de las tormentas tropicales Polo, que afecta al estado de Sonora, y Rachel en Michoacán, las comandancias territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aplican el Plan DN-III-E, en apoyo a las comunidades afectadas.

La dependencia detalló que, en relación con lo que fue el huracán Polo, que se degradó a tormenta tropical al impactar en Sonora, las comandancias de la Segunda Región y Cuarta Zona militares informaron que se dispuso de 2 mil 822 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para la aplicación de la estrategia de apoyo a la población.

Se destacó que se puso mayor atención en los municipios de Guaymas, Cajeme y Hermosillo; adicionalmente, 500 elementos se encuentran en Tijuana, Baja California, como refuerzo de estas tropas.

Además de reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, el personal militar realiza la rehabilitación de vías de comunicación mediante el uso de más de 150 vehículos y maquinaria pesada.

Se han despejado kilómetros de caminos, retirando de forma masiva árboles caídos, postes, lodo y escombros para reactivar la conectividad y movilidad económica y turística.

También se han realizado labores de desagüe y saneamiento empleando motobombas de alta capacidad para la extracción de miles de metros cúbicos de agua estancada; y limpieza de espacios públicos y viviendas.

En Sonora, se destacó, se administran 32 albergues habilitados, con más de 930 personas albergadas, donde se distribuyen raciones, colchonetas, cobijas y agua potable.

Acciones en Michoacán por tormenta tropical Rachel

En la entidad se realizan recorridos en ríos, arroyos y caminos que podrían representar un riesgo para las comunidades en caso de que se intensifiquen las lluvias. Especial

Por su parte, las comandancias de la 12 Región y 43 Zona militares informaron que, ante el desplazamiento de la tormenta tropical Rachel, en Michoacán, 2 mil 050 elementos aplican el Plan DN-III-E en su Fase de Prevención.

En la entidad se realizan recorridos en ríos, arroyos y caminos que podrían representar un riesgo para las comunidades en caso de que se intensifiquen las lluvias.

El personal ha habilitado refugios temporales en diversas localidades de los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila.

Se realizan labores de perifoneo preventivo en localidades vulnerables para informar a la ciudadanía sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales.

La Defensa indicó que se cuenta, de manera permanente, con tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para ser empleados como ambulancias aéreas y realizar evacuaciones aeromédicas, así como células de sanidad.