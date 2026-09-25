Nuevo informe del caso Ayotzinapa se presentará el lunes: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que será este lunes cuando se presente el nuevo informe público sobre el caso Ayotzinapa. Desde su conferencia matutina realizada en Tabasco, la mandataria federal, indicó que el reporte de las investigaciones realizadas en su gobierno lo darán a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, y el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.

"Lo movimos al lunes el informe de Ayotzinapa, va a ser el lunes, lo va a dar el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Lo van a dar conjuntamente el lunes. El viernes había demasiadas actividades, mañana es la marcha de los 12 años de Ayotzinapa, y el lunes se va a dar toda la información", informó.

Sobre la manifestación en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de los familiares de los jóvenes desaparecidos, quienes exigieron a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, una explicación del por qué deslindó al Ejército en la recomendación del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no calificaría las manifestaciones en el país, sobre todo las del caso Ayotzinapa.

Puntualizó que su gobierno tiene sus propias líneas de investigación a partir del trabajo que se hizo con el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la actual fiscal general, Ernestina Godoy.

"Nosotros tenemos nuestras investigaciones, no vamos a calificar o no las manifestaciones que haya en el país y particularmente sobre el caso Ayotzinapa. Siempre buscamos y hacemos el llamado siempre a que sea pacífico. En el caso de la investigación de Ayotzinapa ya el martes podemos comentar en la mañanera con más detalle, después del informe que se dé el lunes", comentó.

La titular del Ejecutivo reiteró que en su gobierno se realizaron otras investigaciones a partir de información tanto del uso de los teléfonos en la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre del 2014, como de otras líneas de investigación que consideraron que no habíamos habían sido suficientemente investigadas.

"Eso es lo que van a informar el lunes, tanto la atención a los padres, el número de búsquedas que ha habido, como las nuevas detenciones que se han realizado y las razones de estas detenciones y estas líneas de investigación de qué elementos científicos parte", explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que fueron informados las familias de los 43 jóvenes de Ayotzinapa para la rendición del informe el próximo lunes, además de su compromiso de seguir reuniéndose con ellos periódicamente.