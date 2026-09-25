México avanza en una nueva generación de prevención del VIH con la autorización de Lenacapavir

El sistema de salud mexicano incorporó una nueva alternativa para la prevención del VIH tras la autorización sanitaria de Lenacapavir, un medicamento de acción prolongada que puede administrarse únicamente dos veces al año como profilaxis preexposición (PrEP), estrategia dirigida a evitar nuevas infecciones entre personas con mayor riesgo de exposición al virus.

La autorización coloca a nuestro país entre las naciones que cuentan con esta herramienta preventiva, junto con Estados Unidos, Brasil e integrantes de la Unión Europea. Respecto a Lenacapavir, la principal diferencia frente a otros esquemas de profilaxis radica en la frecuencia de administración, al requerir únicamente una aplicación cada seis meses.

De acuerdo con el comunicado 25/2026 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la aprobación fue resultado de la evaluación de evidencia científica relacionada con la calidad, seguridad y eficacia del medicamento. Asimismo, la autoridad recordó que en 2023 autorizó un protocolo de investigación clínica de fase 3 para evaluar la eficacia y seguridad de Lenacapavir como estrategia preventiva frente al VIH.

Excélsior

Especialistas en salud pública han señalado que las terapias de larga duración representan una oportunidad para superar uno de los principales desafíos de la prevención: la adherencia. En ese sentido, las opciones semestrales podrían facilitar el seguimiento de medidas preventivas entre personas que enfrentan dificultades para mantener tratamientos de administración más frecuente.

El dato es relevante, pero lo que ocurre detrás de él resulta todavía más interesante, pues la prevención del VIH comienza a transitar hacia esquemas en los que una persona puede contar con protección farmacológica durante periodos más prolongados sin depender de una toma diaria. Por lo anterior, el acceso a servicios de salud, el diagnóstico oportuno, el seguimiento médico, la información confiable y la disminución del estigma continúan siendo piezas fundamentales.

Excélsior

La llegada de Lenacapavir marca un nuevo avance en el arsenal de prevención del VIH disponible en México. Más allá de la innovación farmacológica, la expectativa está centrada en el potencial que este tipo de herramientas tiene para ampliar el acceso a estrategias preventivas eficaces y contribuir a reducir nuevas infecciones en los próximos años.