Efectos de Polo categoría 4: golpeará con lluvias e intenso oleaje este viernes

Los efectos del huracán Polo no ceden sobre el territorio nacional. Sus remanentes continuarán impactando las condiciones meteorológicas de México este viernes, manteniendo un escenario de severas precipitaciones, alto oleaje en la franja del Pacífico y temperaturas extremas en gran parte del país.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la constante inyección de humedad dejada por el fenómeno provocará lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de tormentas muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

La alerta marítima continuará activa debido a que el meteoro mantendrá oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco —disminuyendo gradualmente en el transcurso del día—, marejadas de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur y Nayarit, y olas de hasta 2 metros en los litorales de Sinaloa, Oaxaca y Chiapas.

"Aunque Polo se desplaza, la acumulación de humedad y la presencia de vientos con rachas de hasta 60 km/h obligan a mantener precauciones ante el riesgo de deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos", advirtió el organismo dependiente de la Conagua.

En contraste con las precipitaciones, el termómetro registrará marcados extremos: se pronostican heladas matutinas de 0 a 5 grados Celsius en sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, mientras que por la tarde el ambiente caluroso dominará 18 estados, alcanzando máximas de 35 a 40 grados en el noroeste, noreste y la península de Yucatán.

Efectos a causa del huracán Polo:

Lluvias intensas: Focos rojos en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Marejadas peligrosas: Olas de hasta 4 metros en Jalisco y de hasta 3 metros en Nayarit y BCS.

Vientos fuertes: Rachas de 40 a 60 km/h en el norte, centro y costas del Pacífico.

Contraste térmico: Mínimas de 0°C en zonas altas y máximas de 40°C en el resto del país.

La permanencia de los efectos de un sistema ciclónico como Polo —incluso en su fase de degradación o alejamiento— suele representar el periodo de mayor riesgo de desastres naturales en zonas costeras y de montaña. El fenómeno conocido como "lluvia residual" descarga volúmenes masivos de agua sobre suelos que ya se encuentran al límite de su capacidad de absorción debido a los días previos de temporal.

Esta saturación hídrica eleva drásticamente el riesgo de desgajamiento de cerros, deslaves en tramos carreteros y avenidas extraordinarias en las cuencas bajas de los ríos, por lo que las autoridades de Protección Civil mantienen los protocolos de vigilancia activa aun cuando el centro del huracán ha dejado de representar una amenaza directa en mar abierto.