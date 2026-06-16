CNTE exige a Sheinbaum definir su postura frente al magisterio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) endureció su postura tras cumplirse 16 días de huelga y plantón. Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que aclare la dirección de su administración y su compromiso con los sectores sociales frente a los intereses financieros.

El reclamo de la CNTE a Sheinbaum

En un mensaje desde el plantón, Pedro Hernández cuestionó la narrativa de la presidenta Sheinbaum Pardo emitida durante las conferencias matutinas, donde se ha calificado al movimiento como "intransigente". "Si la presidenta define que no va a haber más diálogo, le solicitamos que nos lo diga de frente, no a través de una pantalla, aprovechando su investidura", sentenció el dirigente magisterial.

El representante de la CNTE subrayó que las demandas del gremio buscan lo "posible y necesario" para garantizar una jubilación digna. En este contexto, el magisterio vinculó sus exigencias con la administración de las Afores, señalando directamente a instituciones bancarias.

Pedro Hernández cuestionó la brújula política del gobierno actual: "¿Con quién va a continuar la construcción de un país diferente? ¿Con los pobres, como decía el lema de Andrés Manuel, o con los banqueros, con los de las finanzas o con los ricos?".

Ante los rumores y acusaciones que vinculan a la CNTE con intereses de la ultraderecha, el dirigente negó tales asociaciones. "Estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación; la mesa de negociación no está rota por nuestra parte", afirmó, insistiendo en que el diálogo debe establecerse directamente con la titular del Ejecutivo.

"Ola roja" continuará en varios estados

Finalmente, la CNTE convocó a sus bases a mantener la "ola roja" y continuar con las movilizaciones a nivel nacional, con presencia reportada en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Baja California, Yucatán y Morelos, argumentando la necesidad de ejercer una mayor presión social ante la falta de acuerdos concretos.