Entre pacas de forraje, así transportan el huachicol en Hidalgo

Una carga que aparentaba estar destinada al traslado de forraje terminó bajo inspección policial luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) localizaran aproximadamente mil 200 litros de hidrocarburo, presuntamente de procedencia ilícita.

El aseguramiento ocurrió en el barrio de Santa Ana, donde agentes estatales, en coordinación con el Mando Coordinado de Ixmiquilpan, ubicaron una camioneta tipo pick up cargada con pacas de forraje.

Al revisar el área de carga, los uniformados encontraron 19 garrafones con capacidades de 50 y 60 litros, los cuales contenían combustible. Los ocupantes de la unidad no pudieron acreditar documentalmente la procedencia legal del hidrocarburo, por lo que ambos fueron detenidos.

Huachicol asegurado en un vehículo en calles de Ixmiquilpan, Hidalgo Foto: Especial

La camioneta y el combustible asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Tula de Allende, autoridad que determinará el origen del hidrocarburo y la situación jurídica de los involucrados.

El operativo se suma a las acciones de seguridad desplegadas en la entidad para combatir el robo, trasiego y comercialización ilegal de combustibles.

Huachicol asegurado en un vehículo en calles de Ixmiquilpan, Hidalgo Foto: Especial

Fuga de agua causa alarma en Tlahuelilpan

Una intensa salida de líquido a presión que se registró este jueves en las inmediaciones de la carretera Tlahuelilpan–Mixquiahuala, cerca del crucero conocido como El Tinaco, generó alarma entre habitantes y automovilistas, quienes inicialmente pensaron que podría tratarse de una fuga relacionada con huachicol.

La columna de agua alcanzó varios metros de altura y fue visible desde distintos puntos de la zona, situación que provocó inquietud ante los antecedentes de extracción ilegal de hidrocarburo que existen en esta región de Hidalgo.

Sin embargo, tras la movilización de personal operativo y elementos de Protección Civil de Tezontepec de Aldama, se estableció que el incidente correspondía a una falla en la red de agua potable, cuya presión ocasionó la espectacular salida del líquido.

No se reportaron personas lesionadas. Mientras se realizaban las maniobras para controlar la fuga y reparar la tubería, se registró un considerable desperdicio de agua potable.