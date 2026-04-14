HSBC Life: una evolución estratégica con respaldo global

HSBC México ha presentado HSBC Life, la marca global de la aseguradora en la institución financiera, que viene de la evolución de lo que hasta ahora se conocía como HSBC Seguros. Este cambio de nombre es la pauta a un nuevo rumbo en el que la aseguradora busca consolidarse como un aliado integral que acompaña a sus clientes en cada etapa de su vida financiera, fortaleciendo la oferta de valor y el servicio que les da, en 4 pilares principales: vida, salud, patrimonio y retiro.

“En México contamos con una trayectoria de más de 20 años, y esta evolución a HSBC Life, una marca que este año fue reconocida por Euromoney como el Mejor Proveedor Mundial de Seguros para la Gestión Patrimonial, nos permite reforzar nuestra propuesta con el respaldo de un grupo con más de 160 años de historia, que ha acompañado a sus clientes en necesidades clave como la protección, la conservación de su patrimonio y el ahorro”, comentó Marcelo Hernández, CEO de HSBC Life México.

Uno de los principales diferenciadores de HSBC Life es su enfoque integral. A diferencia de una aseguradora tradicional, su integración con el banco le permite ofrecer soluciones más completas, conectadas y alineadas con las prioridades de sus clientes, al mismo tiempo que consolida la propuesta de valor en gestión patrimonial dirigida al segmento afluente.

Esto se traduce en una mayor capacidad para atender diversas expectativas financieras en un solo lugar: desde seguros de vida y soluciones de inversión, hasta esquemas de ahorro estructurado y estrategias patrimoniales.

El bienestar integral como eje prioritario

La vida, la salud, el patrimonio, el ahorro, y el retiro son los pilares sobre los que se construye la idea central de HSBC Life. Se trata de abarcar más allá de la respuesta a necesidades inmediatas que puedan afectar el patrimonio. El objetivo principal es “acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su vida para que caminen con tranquilidad y certeza”, como declaró Marcelo Hernández.

HSBC Life ha fortalecido su oferta con soluciones y servicios diseñados para responder a las necesidades de sus clientes, que incluyen planes de ahorro a largo plazo como seguros dotales y educativos que también han evolucionado para ofrecer mayor flexibilidad, coberturas y modalidades de pago, así como opciones denominadas en UDIS para ayudar a conservar el poder adquisitivo del ahorro frente a la inflación; además, incorpora instrumentos con beneficios fiscales que impulsan la cultura del ahorro y estrategias de sucesión patrimonial que facilitan la planeación y conservación del legado, junto con herramientas digitales que permiten consultar la información de las pólizas, descargar documentos y levantar reclamaciones por siniestros de forma ágil, todo desde la app HSBC México.

Enfoque centrado en el futuro

La estrategia de HSBC Life en México se centra en el segmento afluente y en quienes están en camino a integrarse a él. Su enfoque consiste en acompañar a estos clientes desde edades tempranas, apoyándolos para tomar decisiones financieras estratégicas.

Además, busca impulsar una mayor educación financiera, promoviendo una cultura en la que las personas no solo reaccionen ante sus preocupaciones, sino que actúen de manera preventiva. La evolución a HSBC Life en el mercado mexicano responde a una realidad ineludible, en donde planear el futuro ya no es una opción, sino una necesidad.

En este escenario, el ahorro para el retiro toma un papel primordial en los productos financieros: las personas viven más años, pero también enfrentarán periodos de tiempo más largos sin ingresos.

En México, donde las pensiones tienden a ser limitadas, anticipar la planeación financiera deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.

“Los mexicanos tienen cada vez mayor conciencia sobre la importancia de empezar a ahorrar desde ahora, para que, al momento del retiro, sumando la pensión, el ahorro acumulado y otros instrumentos financieros, puedan mantener estabilidad económica”, explicó Marcelo Hernández.

Y concluye: “Con HSBC Life, la protección financiera deja de ser un servicio aislado y se convierte en un acompañamiento integral. Es la evolución de una aseguradora hacia un aliado estratégico que entiende que el bienestar no se limita al presente, sino que se construye día a día, con visión de futuro y la certeza de contar con el respaldo de uno de los grupos financieros más sólidos del mundo”, Marcelo Hernández, CEO de HSBC Life México.

HSBC Life llega para que los mexicanos afronten su futuro con confianza.